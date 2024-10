DIRETTA SCAFATI MILANO: OLIMPIA PER LE CONFERME!

La diretta Scafati Milano ci farà compagnia a partire dalle ore 17:00 di domenica 20 ottobre, per la quarta giornata di basket Serie A1 2024-2025: potremmo chiamarla la sfida tra Davide e Golia, almeno sulla carta è netta la differenza tra l’Olimpia che ha vinto gli ultimi tre scudetti, ed è squadra da Eurolega con aspettative alte (al netto di quanto poi accade in campo) e la Givova che dopo tre lustri di assenza è tornata nel massimo campionato e ha ottenuto due salvezze molto diverse, la prima soffertissima e quasi miracolosa e la seconda più agevole, ripartita poi con un nuovo allenatore e un po’ di affanno, anche se c’entra il calendario.

Milano arriva dalla vittoria contro Brescia, una bella dichiarazione di intenti in un big match punto a punto il cui finale è stato gestito molto bene; naturalmente si punta a fare il poker di scudetti e per questo, come sempre diciamo, l’Olimpia andrà valutata nel lungo periodo e per come arriverà alla primavera. Scafati invece non ha più vinto dopo il blitz di Sassari, ma ha comunque mostrato buone cose; sembra una squadra che potrebbe nuovamente salvarsi ma bisognerà stabilire la continuità nei risultati, intanto aspettiamo la diretta Scafati Milano facendo altre valutazioni sul match della Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non potrete assistere alla diretta Scafati Milano in tv: per ogni giornata la Lega Basket garantisce tre partite da mandare in onda e quella della Beta Ricambi Arena non è compresa, ma sappiamo bene che esiste la possibilità di seguire il match della quarta giornata perché i diritti per l’intera trasmissione del campionato di Serie A1 sono stati acquistati dalla piattaforma DAZN, riservata agli abbonati con visione in diretta streaming video. Possiamo aggiungere che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, a cominciare da tabellino play-by-play e boxscore in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI MILANO: GIÀ TANTI IMPEGNI PER MESSINA

In attesa della diretta Scafati Milano possiamo parlare di come il calendario dell’Olimpia sia già particolarmente fitto: la squadra infatti ha affrontato la Supercoppa a settembre (vincendo il titolo) e poi ha già anche avuto la prima settimana con doppio impegno in Eurolega. Di conseguenza quella della Beta Ricambi Arena è già la decima partita stagionale: Scafati arriva a quota quattro, se da una parte Milano può considerarsi maggiormente in ritmo e con carichi di lavoro già assimilati, dall’altra parte è inevitabile che ad un certo punto la stanchezza si faccia sentire anche per una squadra i cui roster è decisamente lungo.

Ogni volta Ettore Messina può e deve decidere chi tenere fuori dalle rotazioni, pensando anche alle partite che verranno; come detto nei giorni scorsi l’Olimpia ha giocato due volte in Eurolega e prima ancora aveva dovuto affrontare la battaglia contro Brescia, dunque lo scotto delle energie in calo ci sarà e dovrà essere bravo Ettore Messina a gestirlo, cosa che non sempre è riuscita nelle stagioni precedenti. Vedremo allora se nella diretta Scafati Milano la Givova saprà approfittare di qualche calo strutturale in casa Olimpia, bisogna naturalmente premettere che i milanesi sono nettamente favoriti in questa partita di Serie A1.