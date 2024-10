DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: AD ALTA QUOTA!

Eccoci alla diretta Trieste Reggio Emilia, la partita che chiude la quarta giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: siamo in campo alle ore 20:00 di domenica 20 ottobre e questa partita, incredibilmente, può valere il primo posto in classifica. Uno scenario che è già attuale per una Trieste assolutamente straordinaria: la vittoria all’esordio contro Milano si è dimostrata essere solo il primo tassello di un grande inizio, perché l’Allianz ha poi battuto Napoli e infine si è presa lo scalpo di Tortona in trasferta, dunque vola a punteggio pieno contro pronostico anche se qualcosa di buono era atteso per come era stato costruito il roster.

Anche Reggio Emilia però può avere grandi ambizioni: reduce da una stagione fantastica in cui ha ottenuto semifinale di Coppa Italia e qualificazione ai playoff, la Unahotels ha sbandato contro Trento alla prima giornata ma poi ha fatto il blitz a Cremona confermandolo nella vittoria netta contro Treviso, dunque in caso di successo al PalaTrieste arriverebbe l’aggancio ai giuliani. Sarà una grande serata quella che vivremo in compagnia della diretta Trieste Reggio Emilia, aspettiamo che si giochi ma nel frattempo ci sono altre cose da dire prima che la palla a due di questo match serale si alzi per dare il via alle ostilità.

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere alla diretta Trieste Reggio Emilia in televisione: la partita della quarta giornata di Serie A1 sarà mandata in onda su Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del decoder e dunque riservato ai clienti, che come ulteriore opzione avranno quella della diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. I dispositivi mobili saranno utili per seguire il match del campionato di basket anche sulla piattaforma DAZN, ma anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: ALLIANZ DA URLO

La diretta di Trieste Reggio Emilia ci conduce per mano in uno scenario davvero inatteso, quello in cui Allianz e Unahotels si giocano il primo posto in Serie A1: come detto che Trieste volesse fare un salto di qualità era evidente in certi acquisti estivi, la proprietà adesso è solida ma stiamo pur sempre parlando di una squadra neopromossa, che invece ha avuto la forza per andare a battere la Milano vincitrice degli ultimi tre scudetti e poi anche di superare Tortona sul parquet della Bertram, una squadra che si regge sul talento di Colbey Ross e la solidità di Denzel Valentine ma che in realtà è tanto altro, a cominciare dal lavoro di coach Jamion Christian.

Reggio Emilia non è da meno: attenzione a Dimitris Priftis, che l’anno scorso è entrato in punta di piedi nella nostra Serie A1 e ha operato un grande percorso, capace addirittura di battere la Virtus Bologna nel primo turno di Coppa Italia e di fare una corsa in campionato nella quale ha sempre contemplato le prime cinque posizioni. Adesso Reggio Emilia si sta confermando, dunque potrebbe diventare una realtà costante nel tempo; dovesse anche sbancare il PalaTrieste sarebbe una dichiarazione di intenti non da poco, non resta allora che scoprire come andranno le cose nella diretta Trieste Reggio Emilia.