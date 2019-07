Diretta Brescia Darfo Boario/ Risultato live: un derby per Corini (amichevole)

Brescia Darfo Boario, seconda amichevole estiva per le rondinelle, si gioca alle ore 17:30 di domenica 21 luglio: inizialmente questo test era stato programmato per sabato ma è poi stato posticipato. La neopromossa, sempre guidata da Eugenio Corini, gioca dunque contro la squadra della città che ne sta ospitando il ritiro estivo: si tratta sostanzialmente di un derby con i neroverdi che approcciano la nuova stagione con l’obiettivo dichiarato di centrare subito la promozione, visto che poche settimane fa è arrivata la discesa in Eccellenza e dunque va riconquistata la Serie D. Naturalmente il risultato di questa amichevole rimane un aspetto marginale per Corini, che vorrà in particolar modo studiare situazioni legate al modulo e ai giocatori che dovranno comporre la squadra titolare; a questo proposito, mentre aspettiamo la diretta di Brescia Darfo Boario, possiamo valutare in che modo la squadra delle rondinelle potrebbe disporsi tra qualche ora sul terreno di gioco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Brescia Darfo Boario: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società bresciana mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA DARFO BOARIO

Ipotizzabile per Brescia Darfo Boario una formazione con i migliori sul terreno di gioco dal primo minuto: potrebbe arrivare l’esordio per l’attaccante Florian Ayé che eventualmente farebbe coppia con uno tra Donnarumma e Torregrossa, lasciando a Tremolada o Spalek il compito di accompagnare il tandem offensivo. A centrocampo Tonali è pronto a prendersi la cabina di regia anche se non è detto che all’inizio del prossimo campionato indossi ancora questa maglia; ai suoi lati Mattia Viviani e Dall’Oglio potrebbero essere le mezzali, Dimitri Bisoli e Dessena sicuramente verranno impiegati nel corso di questa sfida. In difesa si apre il ballottaggio tra Martella e Mateju per la corsia sinistra, dall’altra parte Sabelli è in competizione con Semprini mentre in mezzo, almeno in questo momento, gli unici due giocatori a disposizione per la prima squadra sono il veterano Gastaldello e Cistana, che dunque proteggeranno il portiere che potrebbe essere il finlandese Joronen.



