Diretta Brescia Rapp. Camuna/ Streaming video e tv: prima amichevole per Corini

Brescia Rapp. Camuna si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 17 luglio 2019, presso lo stadio Comunale di Darfo Boario: a due passi da casa le rondinelle affrontano la prima partita amichevole di un’estate importante, perchè si tratta di quella che rappresenta la preparazione ad una Serie A conquistata dopo anni difficili, e al termine di una stagione esaltante. Eugenio Corini, naturalmente confermato alla guida della squadra, sa che salvarsi sarà complicato: tuttavia la rosa a disposizione del tecnico è interessante e può sicuramente fare un campionato di tutto rispetto. Intanto questa prima sgambata sarà utile a Corini per capire quali siano le potenzialità del suo gruppo e per smaltire i carichi di lavoro in allenamento; adesso dunque stiamo in attesa della diretta di Brescia Rapp. Camuna, intanto possiamo valutare in che modo il tecnico delle rondinelle potrebbe disporre la sua prima formazione anche se si tratta di un’amichevole non troppo probante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Brescia Rapp. Camuna: la sfida amichevole non sarà infatti trasmessa sui canali del nostro Paese e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che le rondinelle mettono a disposizione sui social network, in particolar modo sull’account Twitter all’indirizzo @BresciaOfficial.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA RAPP. CAMUNA

Il dubbio di Brescia Rapp. Camuna è ovviamente legato alla presenza dei titolari: tecnicamente potremmo vedere già all’opera il 4-3-1-2 che ha conquistato la promozione, dunque con Alfonso protetto dalla coppia Cistana-Gastaldello mentre sulle corsie laterali potrebbero agire ancora Sabelli e Mateju. A centrocampo, Tonali dovrebbe partire dalla panchina o addirittura non giocare essendosi appena aggregato ai compagni: dunque Dimitri Bisoli può prenderne il posto davanti alla difesa, ma è più probabile l’utilizzo di Mangraviti nella zona nevralgica con Dessena e Dall’Oglio a giocarsi l’altra maglia, considerando anche Mattia Viviani tra i potenziali titolari. In attacco, Spalek si prepara ad agire nuovamente come trequartista: davanti a lui Alfredo Donnarumma e Torregrossa, uno dei grandi segreti della promozione in Serie A del Brescia.



