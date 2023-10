Diretta/ Brescia FeralpiSalò (risultato 0-0) video streaming tv: il derby inizia! (Serie B, 6 ottobre 2023)

DIRETTA BRESCIA FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Brescia Faralpisalò pone di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente al 11esimo e 18esimo posto in classifica. Manca sempre meno le due formazioni si ritroveranno interno del rettangolo di gioco verde per questa sfida. Brescia ancora imbattuto in questo campionato di serie B, alla luce di due vittorie consecutive e tre pareggi. Fase difensiva perfetto da parte della formazione allenata da Daniele Gastaldello. Solamente un goal subito in nove sfide: nell’incontro chi li ha visti affrontare l’Ascoli di mister Viali.

Video/ Brescia Ascoli (1-1) gol e highlights: Moncini agguanta il pari (Serie B, 30 settembre 2023)

In zona offensivo da segnalare l’attaccante ex Frosinone Borrelli che ha già realizzato un goal in questo campionato e vorrà di certo non fermarsi. La formazione di mister Vecchi, invece, arriva al match avendo realizzato gli stessi goal del Brescia nonostante abbia giocato tre partite in più: un dato da non sottovalutare. Da segnalare, invece, l’aspetto difensivo della formazione dei Leoni del Garda. Con 15 goal subiti è la peggiore difesa del campionato, dato che potrebbe fare la differenza in questo derby lombardo che si appresta ad ospitare questa emozionante sfida. (Marco Genduso)

Video/ FeralpiSalò Spezia (1-2) gol e highlights: primo successo ligure (Serie B, 30 settembre 2023)

BRESCIA FERALPISALO’ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Brescia FeralpiSalò è visibile su Sky attraverso il pacchetto Calcio che trasmette tutte le partite della Serie B italiana in chiaro.

La diretta streaming Brescia FeralpiSalò può essere vista su DAZN che così come Sky mette a disposizione dei propri abbonati la diretta della partita.

TESTA A TESTA

La diretta del match tra Brescia Feralpisalò presenta una sfida inedita non solo nel campionato di serie B ma tra le due formazioni. Le due formazioni lombarde si affrontano quindi per la prima volta, non potendo analizzare i precedenti tra queste due formazioni, mettiamo a confronto le ultime tre sfide giocate in campionato.

DIRETTA/ Brescia Ascoli (risultato finale 1-1): le Rondinelle trovano il pari (Serie B, 30 settembre)

Padroni di casa del Brescia che arrivano alla sfida con ben tre pareggi consecutivi, ottenuti nelle sfide contro Venezia, Spezia e Ascoli. La classifica sorride a Daniele Gastaldello posizionando la formazione in maglia blu all’undicesimo posto in classifica con ben 9 punti. Ultime tre sfide per la Feralpisalò di mister Vecchi che hanno evidenziato due sconfitte interne contro Spezia e Pisa ma soprattutto il primo successo in serie B contro contro il Lecco grazie alla rete decisiva firmata dall’ex calciatore del Palermo Mattia Felici, dopo un’azione partita dalla fascia sinistra ed incrociata sul palo lontano. (Marco Genduso)

CHE DERBY!

La diretta Brescia FeralpiSalò, in programma venerdì 6 ottobre alle ore 20:30, racconta di quello che sarà un derby inedito, mai giocato prima. Le Rondinelle, ripescate dopo aver perso il playout contro il Cosenza, hanno giocato fin qui 5 partite mettendo a referto 9 punti, rimanendo imbattuti e battendo sia lo stesso Cosenza che il Lecco. Per raccontare l’ottimo stato di forma del Brescia basta vedere la “classifica virtuale” che vede la squadra biancoazzura addirittura a podio.

La Feralpisalò invece non ha raggiunto i 9 punti del Brescia nemmeno con tre partite in più: il dato più preoccupante è relativo all’attacco che vede la squadra di Vecchi capace di siglare appena 4 reti, peggior attacco proprio insieme al Brescia che però ha giocato 270 minuti in meno. La Feralpi ha ritrovato però i tre punti recentemente ovvero il 26 settembre sul campo del Lecco per 2-1.

BRESCIA FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Brescia FeralpiSalò vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Lezzerini, difesa a tre con Papetti, Cistana e Mangraviti. A centrocampo ci saranno Dickmann e Fares larghi mentre Bjarnason e Bisoli occuperanno la zona centrale. Galazzi trequartista, Bianchi-Borrelli punte.

Risposta della FeralpiSalò con l’assetto tattico 4-1-4-1. Tra i pali Pizzignacco, retroguardia composta da Letizia, Ceppitelli, Pilati e Martella. In mediana Fiordilino mentre la batteria dei trequartisti Parigini, Zennaro, Balestrero e Felici supporteranno La Mantia unica punta.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bjarnason, Bisoli, Fares; Galazzi; Bianchi, Borrelli.

FERALPISALO’ (4-1-4-1): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Pilati, Martella; Fiordilino; Parigini, Zennaro, Balestrero, Felici; La Mantia.

BRESCIA FERALPISALO’, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Brescia FeralpiSalò vedono favorita la squadra di casa a 1.95. Secondo bet365, il segno X è dato a 3.20 mentre il 2 fisso a 4.33.

Per i bookmakers questa partita non dovrebbe essere ricca di gol dato che l’Over 2.5 lo troviamo a 2.40 mentre l’Under a 1.53. Sulla carta sembra improbabile vedere entrambe le squadre a segno visto che il Gol è offerto a 2.05 rispetto all’1.70 del segno opposto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA