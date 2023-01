Diretta/ Brescia Frosinone streaming video tv: capolista senza tregua (Serie B)

DIRETTA BRESCIA FROSINONE: RISULTATO NON SCONTATO!

Brescia Frosinone, in diretta domenica 22 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Capolista senza tregua, l’importante vittoria in casa contro il Modena, la seconda consecutiva, ha lasciato a +6 su Reggina e Genoa i ciociari. Nelle partite del sabato però le due immediate inseguitrici hanno vinto e il Frosinone è chiamato ad un’altra impresa per proseguire nella sua fuga.

Il Brescia viene dall’ennesima settimana turbolenta con l’esonero di Aglietti e il ritorno di Pep Clotet in partita. Rondinelle in crisi, fuori dalla zona play off dopo l’ultima sconfitta di Bolzano contro il Sudtirol e i tifosi per questa partita insceneranno una protesta lasciando vuota la Curva Nord. All’andata il Frosinone ha battuto il Brescia con un rotondo 3-0, il 20 febbraio 2022 è terminato invece con un pari per 2-2 l’ultimo scontro allo stadio Rigamonti tra le due compagini.

BRESCIA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Brescia Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Pep Clotet schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lezzerini, Karacic, Adorni, Mangraviti, Huard, Bisoli, Galazzi, Van De Looi, Ndoj, Moreo, Aye. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali, Mazzitelli, Boloca, Rohden, Garritano, Caso, Moro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

