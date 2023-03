DIRETTA/ Brescia Genoa streaming video tv: una sfida che profuma di storia

DIRETTA BRESCIA GENOA: TESTA A TESTA

La diretta di Brescia Genoa è sfida dal sapore di Serie A seppur la classifica dica praticamente il contrario, vista la posizione di ultima della classe per i lombardi. Genoa che si posiziona al secondo posto con soltanto l’invincibile Frosinone sopra. Sono ben 20 le partite in cui Brescia e Genoa si sono affrontate con il risultato di pareggio quello ad essere uscito maggior numero di volte, ma non solo. 9 volte il risultato è stato di parità con nessun vincitore; ma sono anche 9 le vittorie per il Genoa contro le sole 2 del Brescia.

La sfida inizia nel 1992 con ben due pareggi prima di lasciare spazio alle due vittorie consecutive del Genoa targate tra il 1994 ed il 1995. Quest’ultimo presenta anche la prima vittoria del Brescia che poi si ripeterà nel 1998. Dal 1998 è totale dominio del Grifone che quando gioca con il Brescia ottiene sempre almeno un punto. Le vittorie più importanti da parte della formazione rossoblù sono di certo quella del 1996 e del 2007 con i risultati rispettivamente di 4-0 e 3-0 al Marassi. Gara di andata terminata con il risultato di 1-1 con la rete del centrocampista Jagiello (ex di turno) e la risposta nei minuti finali di Cistana. (Marco Genduso)

BRESCIA GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Brescia Genoa sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Brescia Genoa è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

LIGURI IN TRASFERTA LOMBARDA

La diretta Brescia Genoa, in programma sabato 18 marzo 2023 dalle ore 14:00, racconta di due squadre in due situazioni di classifiche e di rendimento completamente diverse. Le Rondinelle hanno interrotto la sfilza di sette sconfitte consecutive con tre pareggi contro Cittadella, Cagliari e Venezia, raccogliendo qualche punto ma allungando l’agonia di una vittoria che manca da ormai quasi quattro mesi. Situazione nettamente migliore in casa Genoa con due vittorie nelle ultime due con Cosenza e Ternana per un totale di sei partite consecutive senza ko.

Tra le mura amiche il Brescia ha trovato la sua ultima vittoria ovvero quella con la Spal del 27 novembre. Il bottino è però molto negativo con soli 17 punti in 15 giocate, figlie di quattro vittorie, cinque pari e sei sconfitte. Sette invece le vittorie esterne del Genoa, il miglior dato dopo le otto di Bari e Frosinone. C’è da dire però che l’ultimo sorriso lontano da casa dei rossoblu è di quattro partite fa avendo registrato una sconfitta e due pari nelle ultime tre.

BRESCIA GENOA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Brescia Genoa vedono i biancoazzurri schierarsi col 4-3-2-1. Andrenacci in porta, difesa a quattro con Karacic, Cistana, Adorni e Huard a comporre la retroguardia. A centrocampo Van de Looi in regia mentre Bisoli e Bjorkengren agiranno da mezzali. Galazzi e Rodriguez sosterranno Aye.

I rossoblu rispondono con il 3-5-2. Martinez tra i pali, trio difensivo formato da Bani-Vogliacco-Dragusin. A centrocampo gli esterni saranno Sabelli e Haps con Sturaro e Strootman a supportare Badelj. In attacco il tandem Gudmundsson e Puscas.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Brescia Genoa vedono gli ospiti favoriti con un valore di 1.95. Sempre secondo bet365, l’1 fisso invece è fissato a 4.33 con il segno X relativo al pareggio a 3.25. Sembra più probabile per i bookmaker l’esito No Gol piuttosto che il Gol rispettivamente quotati a 1.62 e 2.20. Per concludere, l’Over 2.5 è dato a 2.45 rispetto all’1.50 dell’Under.

