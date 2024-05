Diretta/ Brescia Lecco, streaming video tv: ospiti rassegnati all’ultimo posto (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA BRESCIA LECCO, CACCIA AI PLAYOFF PER I PADRONI DI CASA

C’è chi sogna e chi è già rassegnato. Questa è la presentazione in poche parole della diretta Brescia Lecco, che si giocherà domenica 5 maggio alle ore 15:00. I padroni di casa infatti hanno un solo e categorico obiettivo in testa vale a dire i playoff. Il merito del Brescia è quello di avere il destino tra le mani dato che si trova ottavo a 48 punti, davanti alle inseguitrici Sudtirol e Reggiana a 46. L’ultimo risultato dei biancoazzurri è il 2-2 con la FeralpiSalò.

Il Lecco ha ormai esaurito le possibilità di salvarsi e, anzi, non potrà nemmeno togliersi dall’ultimo posto che ormai è matematico. Le ultime tre partite dei biancoazzurri sono state tre sconfitte vale a dire il 2-1 in casa col Venezia, il 4-0 a Parma e infine l’1-0 tra le mura amiche contro la Sampdoria.

BRESCIA LECCO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per ogni partita di Serie B, per assistere alla diretta Brescia Lecco ci si dovrà avvalere o dell’abbonamento a Sky oppure a quello di Danzn.

In qualunque caso, l’alternativa è la diretta streaming che permette attraverso l’applicazione Sky Go o Dazn di vedere il match su qualsiasi dispositivo.

BRESCIA LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Brescia Lecco con i padroni di casa che si disporranno con il modulo 3-5-1-1. In porta Lezzerini, difeso da Cistana, Papetti e Mangraviti. Dickmann e Jallow saranno larghi mentre a centrocampo ecco Bisoli, Paghera e Bertagnoli. In attacco Bianchi e Galazzi da trequartista.

Modulo differente per il Lecco che parteciperà all’incontro col 4-3-3. Tra i pali Melgrati, quartetto arretrato composto da Lunetta, Celjak, Bianconi e Caporale. Nella zona nevralgica del campo vedremo all’opera Ionita, Degli Innocenti e Sersanti mentre in attacco Buso, Novakovich e Guglielmotti.

BRESCIA LECCO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le ultime sulle quote per le scommesse della diretta Brescia Lecco vedono favorita la squadra di casa a 1.40. Il segno X del pareggio a 4.50 con il 2 fisso a 8.

Leggermente visto meglio l’Over 2.5 a 1.85 rispetto all’Under a 2. Concludiamo come al solito con Gol a 2 e No Gol a 1.75.

