Video/ Catanzaro Brescia (4-2) gol e highlights: doppietta di Iemmello! (Serie B, 18 maggio 2024)

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro ha la meglio sul Brescia in rimonta per 4 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lombardi cominiciano alla grande la sfida riuscendo infatti a sbloccare il punteggio immediatamente in apertura all’8′ grazie al gol siglato da Galazzi, su assist del collega Moncini. I giallorossi tentano di reagire con un colpo di testa impreciso di Antonini al 14′ ma trovano il gol del pareggio solo al 26′ per merito di Iemmello, ben supportato da Biasci.

Alla mezz’ora lo stesso Iemmello fallisce l’opportunità per completare la doppietta personale e dall’altra parte è invece Moncini a farsi parare un tiro al 45′. Nel secondo tempo le Rondinelle tornano avanti al 52′ con il gol di Moncini, propiziato da un errore di Brighenti e lo stesso Moncini non capitalizza poi di nuovo al 66′. Nel finale è la rete firmata da Donnarumma a riaprire i discorsi con un colpo di testa vincente, su sponda di Oliveri, al 90’+7′. Ai supplementari gli uomini di mister Vivarini sorpassano la compagine del tecnico Maran segnando con Brignola, su passaggio di Iemmello al 105.

Dopo le opportunità non sfruttate dai biancazzurri con Dickmann, Bisoli ed Olzer, le Aquile chiudono i conti con la doppietta completata da Iemmello, supportato da Donnarumma, al 120’+2′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza di Seregno ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Scognamillo al 60′ e Iemmello al 90’+4′ da un lato, Moncini al 67′ dall’altro. La vittoria consegna il passaggio del turno al Catanzaro mentre il Brescia viene eliminato dalla corsa alla promozione abbandonando le loro speranze per questi playoff di Serie B 2023/2024.

