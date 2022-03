Diretta Brescia Milano/ Streaming video tv: il derby è un big match! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA MILANO: UNA SFIDA STELLARE!

Brescia Milano, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Denis Quarta e Gabriele Bettini, prende il via alle ore 17:30 di domenica 20 marzo: si gioca per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022 e questa è senza ombra di dubbio la sfida migliore che in questo momento la nostra pallacanestro può garantire. La Germani arriva da una serie di 10 vittorie, ultima delle quali contro Treviso, e ha dimostrato di poter diventare una corazzata del campionato tanto da girare un brutto avvio e salire al terzo posto in classifica, insidiando ora le prime due posizioni.

L’Olimpia naturalmente è l’Olimpia: ha vinto la Coppa Italia per il secondo anno consecutivo, ha un budget fuori portata per quasi tutte le rivali e soprattutto ha saputo costruire un roster che oggi si gioca anche la vittoria dell’Eurolega (a proposito, venerdì è saltata la sfida contro il Bayern). La roboante vittoria interna su Trieste ha confermato la leadership di regular season, ma questa squadra ovviamente potrebbe vincere lo scudetto senza mai avere il fattore campo; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brescia Milano, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche rapida valutazione su quelli che sono i temi principali.

DIRETTA BRESCIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Milano sarà trasmessa su Eurosport 2 (canale 211 del decoder di Sky) e sarà dunque in esclusiva per i clienti della televisione satellitare. Naturalmente sappiamo bene che da questa stagione il broadcaster ufficiale della Lega Basket è diventato Discovery Plus, e dunque sarà la piattaforma in questione a garantire tutti i match del turno in diretta streaming video, ovviamente riservata agli abbonati. Il portale ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Milano rappresenta una grande sfida: impossibile non citare la straordinaria corsa della Leonessa, che non era partita benissimo in questo campionato ma poi ha improvvisamente svoltato. Non che sia cambiato granchè: semplicemente la squadra ha iniziato a conoscersi e Alessandro Magro ha davvero preso possesso del suo roster, sprigionando il talento di alcuni singoli e facendo tornare Amedeo Della Valle quel leader tecnico che aveva già dimostrato di poter essere negli anni di Reggio Emilia.

Oggi la guardia gioca la sua partita da ex contro un’Olimpia che aveva deciso di scommettere su di lui ma che non gli aveva ritagliato troppo spazio; Milano ovviamente punta al bersaglio grosso e fa la corsa idealmente sulla Virtus Bologna, ma anche qui non tanto con riferimento alla vittoria della regular season quanto ai colpi di mercato e alla possibilità di arrivare fino alla serie finale, perché Ettore Messina deve vendicare lo 0-4 dello scorso anno. Intanto per l’Olimpia le cose stanno girando veramente bene, ma anche per la corazzata che guida la classifica di Serie A1 la sfida contro Brescia sarà un test realmente probante…

