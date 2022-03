Diretta Milano Trieste/ Streaming video tv: Olimpia per l’allungo giusto (basket A1)

DIRETTA MILANO TRIESTE: L’OLIMPIA PER BLINDARE IL PRIMATO!

Milano Trieste è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 17:30 di domenica 13 marzo: rientra nel calendario della 22^ giornata di basket Serie A1 2021-2022 e, come già detto in passato, rappresenta una sorta di incrocio storico tra due società che in passato hanno vissuto la transizione del gruppo Stefanel. Oggi l’Olimpia comanda la classifica del campionato e sta volando verso un altro playoff di Eurolega; a metà febbraio ha vinto la Coppa Italia e insomma si sta comportando come la corazzata che è, in corsa per tutti gli obiettivi e con un passo che rispecchia quelle che erano le premesse, almeno per ora.

Diretta/ Real Madrid Milano (risultato finale 92-88 OT): la vince Llull, Olimpia ko

L’Allianz ha avuto un ottimo avvio di stagione, si è qualificata per la Final Eight di Pesaro ma, battuta subito dalla sorpresa Tortona, ha continuato in un periodo di calo che l’ha portata a perdere due volte in casa nel giro di pochi giorni, prima contro Venezia e poi contro Sassari. Franco Ciani vuole risalire la corrente perché la qualificazione ai playoff potrebbe essere a rischio; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Trieste, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche altra valutazione circa i temi principali che emergeranno dal pomeriggio.

DIRETTA/ Tortona Milano (risultato finale 64-81) streaming video: Baldasso 16 punti

DIRETTA MILANO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Milano Trieste sarà trasmessa su Eurosport 2, canale riservato in esclusiva ai clienti della televisione satellitare (numero 211 del decoder di Sky). L’appuntamento alternativo è su Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della Lega Basket: la visione sarà in diretta streaming video e ovviamente riservata agli abbonati. Ricordiamo che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete anche tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Panathinaikos Milano (risultato finale 75-76) streaming: Hines 13 punti

DIRETTA MILANO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento Milano Trieste potrebbe essere una partita senza storia: l’Olimpia ha giocato 19 partite nel suo campionato e ne ha perse soltanto 2, ma vale la pena riferire che proprio una di queste è stata quella dell’Allianz Dome nel girone di andata. È comunque passato del tempo, e va anche ricordato che nell’ambito di una stagione lunghissima, in cui Milano ha già giocato tantissime volte, è chiaramente possibile che ci sia qualche incidente di percorso anche non preventivabile. Di fatto Ettore Messina sta dominando la stagione, ben sapendo che una corazzata come l’Olimpia i conti li deve sempre e comunque fare alla fine perché vincere lo scudetto o giocare la finale per una società del genere è ben differente.

Trieste invece vuole crescere rispetto all’anno scorso, ma crescere significa innanzitutto confermarsi: l’Allianz non prenderebbe per scontata una seconda partecipazione consecutiva ai playoff, ma come già detto le recenti sconfitte hanno portato la classifica ad accorciarsi e, entrando in questa 22^ giornata, ci sono altre 4 squadre con 20 punti e soprattutto ne troviamo tre che inseguono con una partita di ritardo, il che rende la corsa alla post season davvero selvaggia e giocata anche sui confronti diretti. Trieste sa bene che vincere al Mediolanum Forum è impresa ben complessa, ma potrebbe sfruttare la stanchezza di un’Olimpia ancora impegnata in Eurolega e provarci concretamente…



© RIPRODUZIONE RISERVATA