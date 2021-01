Diretta Brescia Monza/ Streaming video tv: grande derby lombardo (Serie B)

DIRETTA BRESCIA MONZA: BROCCHI TENTA IL COLPACCIO!

Brescia Monza, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti, è lo stuzzicante derby lombardo che alle ore 21.00 di questa sera chiuderà la diciannovesima giornata del campionato di Serie B e con essa l’intero girone d’andata. Sarà una chiusura sicuramente gustosa, perché la diretta di Brescia Monza mette di fronte due squadre di ottimo livello, le Rondinelle che l’anno scorso erano in Serie A e i brianzoli che sono una neopromossa a dir poco anomala e decisamente ambiziosa, sotto la spinta di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Brescia e Monza sono però accomunate dal desiderio di riscattare la scorsa giornata, che ha portato una sconfitta a Pisa per quanto riguarda le Rondinelle ed invece per il Monza un pareggio casalingo contro il Cosenza al termine di una partita in cui i brianzoli si sono fatti male da soli buttando via due punti. In classifica il Brescia avrebbe necessità di vincere per risalire perché ha appena 21 punti, mentre il Monza a quota 31 cerca ovviamente una vittoria per restare in corsa verso l’obiettivo della promozione diretta.

DIRETTA BRESCIA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Monza sarà garantita su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma satellitare per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti in diretta streaming video per gli abbonati DAZN, che trasmette infatti pure in questa stagione tutte le partite del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA MONZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Brescia Monza. Per i padroni di casa del Brescia disegniamo un modulo 4-3-2-1 che potrebbe vedere Joronen in porta; Mateju, Chancellor, Mangraviti e Martella nella linea difensiva a quattro; terzetto di centrocampo formato invece da Dessena, Van de Looi e Jagiello, infine in attacco Spalek e Ragusa sulla trequarti in appoggio alla prima punta Ayé. La risposta del Monza dovrebbe invece basarsi sul modulo 4-3-3 e questi possibili interpreti: Di Gregorio in porta; i quattro difensori Donati, Bettella, Paletta e Carlos Augusto; a centrocampo Frattesi, Barberis e Barillà; infine il tridente d’attacco con Boateng, Gytkjaer e Mota Carvalho papabili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Brescia Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti gli ospiti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,65 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria del Brescia.



