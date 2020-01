Diretta Brescia Oldenburg/ Streaming video tv: partita interna da vincere (Eurocup)

Brescia Oldenburg, in diretta dal PalaLeonessa, è valida per la terza giornata della Top 16 di basket Eurocup 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 22 gennaio. La partita è fondamentale per le speranze di qualificarsi al prossimo turno, perchè il girone è assolutamente equilibrato: entrando in questo turno infatti tutte le squadre avevano vinto una partita perdendone un’altra. La Leonessa ha esordito prendendosi il successo interno contro il Promitheas ma poi è caduta al Taliercio nel derby contro Venezia, mentre i tedeschi dopo aver battuto la Reyer non sono riusciti a confermarsi e hanno lasciato i 2 punti sul parquet di Patrasso. Dunque, per sparigliare le carte a conclusione dell’andata la Germani deve vincere: la squadra di Vincenzo Esposito arriva a questa partita con il morale alle stelle dopo il bellissimo colpo in campionato, dunque aspettiamo che la diretta di Brescia Oldenburg prenda il via per vedere come andranno le cose, nel frattempo possiamo fare qualche breve valutazione sui temi principali legati a questa gara.

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Oldenburg, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati l’intera gamma delle partite di Eurocup (e non solo) in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito www.eurocupbasketball.com per tutte le informazioni utili, come la classifica dei gironi della Top 16, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Come abbiamo detto Brescia Oldenburg è importante perchè la Germani si prenda un vantaggio dopo le prime tre partite: per come sta andando il gruppo F della Top 16, è facile che i due posti nel tabellone dei quarti di finale saranno decisi soltanto all’ultima giornata e di conseguenza mantenere il fattore campo sarebbe un punto a favore della squadra di Esposito, che dovrà anche eventualmente provare a vincere con una buona differenza canestri. Intanto ci sono due aspetti positivi per Brescia: il rientro di Ken Horton, che era mancato per quasi due mesi, e la bella vittoria ottenuta al PalaLeonessa contro l’Olimpia Milano, riuscendo a ribaltare per due volte il punteggio e un’inerzia che stava andando nelle mani dell’avversaria. La Germani ha vinto entrambe le partite stagionali contro la grande favorita per lo scudetto, e si è staccata di due gare da Brindisi in chiave terzo posto: adesso si tratta di trovare le conferme anche in Eurocup, una partita casalinga da provare assolutamente a vincere per continuare la marcia nel corso di questa stagione.



