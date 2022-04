Diretta Brescia Parma/ Streaming video tv: la sfida Corini-Iachini (Serie B)

DIRETTA BRESCIA PARMA: GRANDE SFIDA AL RIGAMONTI!

Brescia Parma, in diretta lunedì 11 aprile alle ore 20.30 dallo stadio Rigamonti di Brescia, è valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Una gara importantissima in termini di classicia, entrambe le squadre sono a caccia di punti fondamentali per la zona playoff: le Rondinelle per entrare nelle prime quattro, i ducali per agganciare l’ottavo posto, attualmente detenuto dal Frosinone di Grosso.

Diretta/ Pisa Brescia (risultato finale 0-0): rosso diretto per il neo entrato Lucca!

Il Brescia è situato al quinto posto in classifica con 58 punti, frutto di 15 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte. Reduce dal cambio in panchina, con Eugenio Corini subentrato a Filippo Inzaghi, i biancazzurri sono reduci dal pareggio esterno per 0-0 contro il Pisa. Il Parma, invece, occupa il decimo posto con 45 punti, raccolti grazie a 10 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte. Dieci punti nelle ultime quattro partite per Vazquez e compagni, reduci dal pirotecnico 4-3 ai danni del Como.

Diretta/ Parma Como (risultato finale 4-3): decisiva la rete segnata da Tutino!

DIRETTA BRESCIA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Brescia Parma sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere a Brescia Parma in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Brescia Vicenza (risultato 2-0) streaming video tv: E' finita! Esulta Corini

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PARMA

Proseguiamo la nostra analisi della diretta Brescia Parma andando a conoscere le probabili formazioni della sfida che prenderà il via tra pochi minuti. Iniziamo dalle Rondinelle, mister Corini orientato a confermare il modulo 4-3-1-2. In porta il finlandese Joronen, linea a quattro di difesa composta da Sabelli, Cistana, Adorni e Pajac. Van de Looi agirà davanti alla difesa, sostenuto dalle mezzali Bisoli e Proia. Il talento Leis agirà sulla trequarti, alle spalle del tandem Aye-Moreo. Passiamo adesso ai Ducali, Iachini conferma il 3-4-1-2. In porta ci sarà ancora Turk, con Buffon ancora out per infortunio, mentre il trio del pacchetto arretrato sarà composto da Circati, Danilo e Cobbaut. Coulibaly e Man agiranno sulle fasce, con il talentino Bernabe e Juric in cabina di regia. Il “Mudo” Vazquez agirà da 10, a supporto di Pandev e Simy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si profila una gara equilibrata allo stadio Rigamonti, ma la diretta Brescia Parma ha un favorito secondo le principali agenzie di scommesse italiane. Procediamo con la nostra analisi grazie ai dati offerti dai bookmakers di Eurobet. La vittoria del Brescia è data a 2,05, il pareggio è dato a 3,20, mentre il successo del Parma paga 3,80 volte la posta. Si profila una gara molto tattica e lo spettacolo potrebbe risentirne in termini di numero di gol. L’Under 2,5 è quotato 1,65, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,10. Perfettamente equilibrato il rapporto tra Gol e No Gol, entrambi dati a 1,85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA