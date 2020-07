Diretta Brescia Parma/ Streaming video tv: lombardi già retrocessi (Serie A)

Brescia Parma, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, si gioca alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, sabato 25 luglio 2020, come anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Bisogna onestamente dire che sulla carta la diretta di Brescia Parma non ci fornirà moltissimi spunti d’interesse, dal momento che le Rondinelle di Diego Lopez sono già matematicamente retrocesse a causa della sconfitta subita mercoledì a Lecce, mentre gli emiliani di Roberto D’Aversa sono ampiamente salvi e anzi nel turno infrasettimanale hanno ritrovato il piacere della vittoria che mancava da tempo, battendo il Napoli al Tardini. Dunque in palio ci sono onore e orgoglio: per il Brescia cercare di finire con dignità una stagione francamente pessima, per il Parma invece l’obiettivo è la seconda vittoria consecutiva per provare a rendere la classifica ancora migliore e fare giustizia a un gruppo che fino allo stop per il lockdown lottava sui livelli del Milan per l’Europa League. Tutto questo comunque senza eccessive pressioni (manca pure il pubblico), speriamo allora di poterci divertire con i gol…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BRESCIA PARMA

La diretta tv di Brescia Parma sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare, essendo una delle sette partite di questo turno che fanno parte del pacchetto Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abobnati, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PARMA

Analizzando ora le probabili formazioni di Brescia Parma, la particolarità della partita ci lascia immaginare scelte a loro volta particolari da parte di Diego Lopez e Roberto D’Aversa. A retrocessione ormai certa, per il Brescia ipotizziamo largo spazio ai giovani: da Semprini a Papetti sono molti gli elementi interessanti in aggiunta a Tonali, magari ci sarà spazio anche per Ghezzi piuttosto che Viviani, mentre in attacco Ayè cercherà di togliere il posto a uno fra Donnarumma e Torregrossa. Rientra Spalek dalla squalifica, si ferma invece Sabelli. Nel Parma invece è squalificato Brugman, d’altronde anche gli emiliani potrebbero dare spazio ad un ampio turnover, che non sempre vuol dire abbassare la qualità. Ad esempio, mercoledì Kulusevski, Gervinho e Inglese erano tutti entrati dalla panchina: facile ipotizzare che per un paio di loro oggi possa esserci posto dal primo minuto in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine quale sia il pronostico di Brescia Parma secondo l’agenzia Snai, che favorisce gli ospiti emiliani. Il segno 2 infatti è proposto alla quota di 2,15, mentre poi si sale a 3,15 in caso di vittoria casalinga del Brescia (naturalmente segno 1) e fino a 3,60 volte la posta in palio in caso di segno X, per chi avrà creduto nel pareggio al Rigamonti.



