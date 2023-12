Diretta/ Brescia Sampdoria (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, 3 dicembre 2023)

DIRETTA BRESCIA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci, la diretta di Brescia Sampdoria è alle porte e uno sguardo alle statistiche di Serie B tra queste due squadra può darci una mano ad entrare maggiormente in clima partita. Il Brescia è tra le squadre che tirano maggiormente con una media di 13.6 tiri a partita in quinti posizione, media che scende di tanto se consideriamo i tiri in porta dove la Leonessa è al diciottesimo posto. Interessante vedere il Brescia all’ottavo posto con cinque cross effettuati correttamente a partita, un’arma interessante per colpire.

DIRETTA/ Genoa Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0): gol di Ghirardello! (oggi 1 dicembre 2023)

La Sampdoria d’altro canto è una squadra a cui piace mantenere il possesso palla come si può vedere dal 52,1% di media. Anche la soglia dei passaggi riusciti a partita è positiva per i blucerchiati con 352 a gara come detto a buon fine. Molto basso invece il numero dei cross riusciti a partita con appena 3.9 a referto, peggio solo Parma e Catanzaro. Questo è dovuto anche al modo di giocare dei liguri che come visto prediligono più un gioco veloce e composto da passaggi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Sudtirol Brescia (1-1) gol e highlights: Borrelli risponde a Tait (28 novembre 2023)

BRESCIA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Brescia Sampdoria sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Brescia Sampdoria sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

BRESCIA SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Brescia Sampdoria presenta due squadre che all’interno della propria storia si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 40 occasioni. Liguri che hanno ottenuto 19 successi contro i 9 della formazione lombarda. Le restanti 12 partite sono terminate con il risultato di pareggio. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2011 in serie A. Partita terminata con il risultato di 3-3 con i gol in casa Sampdoria di Tissone, Pozzi e Mannino.

Diretta/ Sudtirol Brescia (risultato finale 1-1) streaming video tv: la riprende Borrelli (28 novembre 2023)

Per il Brescia ad andare in gol in due occasioni Andrea Caracciolo e Eder. Un’altra sfida degna di nota è sicuramente quella giocata il 12 gennaio 2020 con il successo largo da parte della squadra ligure con il risultato di 5-1. Ad andare in rete Fabio Quagliarella con una doppietta, Caprari, Jankto e Linetty. Per il Brescia gol nei primi minuti di partita con il difensore venezuelano Chancellor. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 23 luglio 2022, si trattava di un’amichevole precampionato e fu decisa dai gol di Sabiri e De Luca. (Marco Genduso)

BRESCIA SAMPDORIA, IL DORIA CERCA IL POKER

La diretta Brescia Sampdoria, in programma domenica 3 dicembre alle ore 16:15, racconta della 15esima giornata di Serie B. La Leonessa è riuscita, seppur poco a poco, a recuperare punti dopo le cinque sconfitte con Modena, Bari, Cittadella, Palermo e Cremonese. Infatti sono arrivati due pareggi, quello per 1-1 sul campo del Pisa e il medesimo risultato contr il Sudtirol, anche quello in trasferta. Ora la vittoria manca da un mese e mezzo, quella sul campo della Ternana.

La Sampdoria dopo l’inizio non di certo memorabile, con Andrea Pirlo che ha rischiato più volte l’esonero, ha ripreso a carburare e con il successo nel derby ligure con lo Spezia per 2- 1 i blucerchiati hanno messo a referto la terza vittoria consecutive. La prima era stata l’1-0 col Palermo, in una gara che profuma di vecchia Serie A, mentre la seconda in trasferta per 2-0 a Modena. La striscia è ancora aperta e ora i liguri vogliono calare il poker.

BRESCIA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Brescia Sampdoria vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Lezzerini, retroguardia composta da Cistana, Papetti e Mangraviti. Esterni Dickmann e Huard esterni con Van de Looi e Bertagnoli al centro. Trequartista Bjarnason che darà una mano a Galazzi e Moncini.

Risposta blucerchiata con il modulo 4-3-2-1. Tra i pali Stankovic, Depaoli e Giordano terzini con Ghilardi e Gonzalez al centro. A metà campo ci saranno Kasami e Yepes insieme Vieira. I due trequartisti che agiranno alle spalle di De Luca centravanti sono Verre e Esposito.

BRESCIA SAMPDORIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brescia Sampdoria danno per favorita la squadra ospite seppur di pochissimo a 2.70. Secondo bet365, l’1 è a 2.75 mentre la X del pareggio a 3.10.

L’Over 2.5 lo possiamo trovare a 2.30 con l’Under a 1.60. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA