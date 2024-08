DIRETTA SAMPDORIA BARI, DISPERATO BISOGNO DI PUNTI

Inizio da dimenticare sia per una squadra che per l’altra. Per questo la diretta Sampdoria Bari, che andrà in scena sabato 31 agosto alle ore 18:00, potrebbe essere la gara del riscatto visto il trend iniziale molto negativo.

Partiamo dai blucerchiati che dopo il pareggio per 2-2 a Frosinone, gol di Venuti e Coda, si sono imbattuti in due sconfitte consecutive: quella di misura con la Reggiana e il pirotecnico 3-2 contro la Salernitana con rete decisiva di Braaf a 5′ dalla fine. Questo ko è costato l’esonero di Pirlo, sostituto da Sottil.

Il Bari invece ha leggermente rialzato la china grazie al pareggio per 1-1 contro il Sassuolo in virtù del timbro di Lasagna al 93esimo. Prima sono arrivate due sconfitte ovvero il 3-1 della Juve Stabia in casa e il 2-1 incassato a Modena.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SAMPDORIA BARI, STREAMING VIDEO

Se il vostro desiderio è assistere alla diretta Sampdoria Bari o ad una qualsiasi partita di Serie B allora dovrete abbonarvi a DAZN.

Il servizio vi offrirà anche la possibilità di vedere la diretta streaming dell’evento attraverso smartphone, tablet o computer grazie all’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BARI

Ora è il momento delle probabili formazioni della diretta Sampdoria Bari. I doriani si schierano con modulo 3-4-2-1: tra i pali Vismara, pacchetto arretrato con Bereszynski, Romagnoli e Veroli. Agiranno da esterni Depaoli e Ioannou con Meulensteen e Bellemo al centro e la coppia Benedetti-Tutino dietro a Coda.

Il Bari scenderà in campo col 3-4-2-1. Radunovic sarà il portiere titolare protetto da Pucino, Vicari e Maita, Nella zona nevralgica del campo Oliveri, Mantovani, Benali e Dorval daranno qualità e quantità mentre Sibilli e Lasagna supporteranno Novakovich.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA BARI

Siamo giunti alle quote per le scommesse sulla diretta Sampdoria Bari. Per prima cosa, diamo un occhio ai favoriti: secondo i bookmakers i liguri partono con un bel vantaggio a 1.90 rispetto ai 4.05 del Bari e al pareggio dato a 3.50.

Difficile pensare ad un segno Gol (quota 2), più pronosticatile un No Gol a 1.75. Di conseguenza non ci si aspetta un match da molte reti con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.62.