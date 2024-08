DIRETTA MONZA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): VIA AL MATCH

Parte ufficialmente la sfida della terza giornata di campionato Primavera con la sfida tra Monza e Sampdoria. Prima di conoscere gli sviluppi della gara, al momento sullo 0 a 0, andiamo a vedere le formazioni ufficiali del match. Monza: Ciardi, Colombo, Postiglione, Domanico, Martins, Longhi, Diene, Berretta, Crasta, Capolupo, Zanaboni. All. Zenoni. Sampdoria: Rodolfo; Zeqiraj, D’Amore, Malanca; Balde, Thiago Gomes, Valisena, Ovalle Santos; Ntanda; Leonardi, Ofoma. Allenatore: Lupi. (agg. JC)

DIRETTA MONZA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta di Monza Sampdoria Primavera, possiamo ricordare i precedenti di questa partita, che sono solamente tre ma sono stati giocati tutti negli ultimi due anni e quindi risultano molto significativi anche in ottica presente. Martedì 10 gennaio 2023 ci fu la prima volta assoluta, si trattava degli ottavi della Coppa Italia Primavera e vinse la Sampdoria con un divertente 4-3 dopo i tempi supplementari.

Ci sono poi state naturalmente le due partite del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024, con una vittoria del Monza e un pareggio per rendere il bilancio complessivo in perfetta parità: 2-0 casalingo dei brianzoli nel match d’andata di venerdì 10 novembre 2023 e pareggio per 0-0 invece al ritorno, giocato evidentemente in casa della Sampdoria in data sabato 24 febbraio scorso. Adesso però è davvero giunto il momento di cedere il palcoscenico ai protagonisti sul campo, quindi si può dare il via alla diretta di Monza Sampdoria Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MONZA SAMPDORIA PRIMAVERA , IN TV E STREAMING

Se volete assistere alla diretta Monza Sampdoria Primavera vi basterà accendere la televisione al canale 60 del digitale terreste vale a dire Sportitalia, ancora una volta padrone dei diritti del campionato giovanile.

La diretta streaming invece è disponibile o sul sito ufficiale di Sportitalia, attraverso la sezione adatta, oppure tramite l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

TRASFERTA PER I LIGURI

Eccoci alla terza giornata di campionato di categoria con la diretta Monza Sampdoria Primavera alle ore 18.30 di venerdì 30 agosto 2024. Le due squadre sono reduci da sfide ricche di gol in questi primi due turni di Primavera con i brianzoli a tre punti e i liguri a uno.

I biancorossi hanno iniziato con un pirotecnico 3-2 contro il Lecce con Zaneboni, Longhi e Lupinetti a segno. Tutt’altra gara quella in casa del Cagliari dove al 34esimo la situazione vedeva i sardi avanti 3-0, salvo poi chiudere 3-2.

La Sampdoria invece ha esordito in campionato con la sconfitta in casa del Torino, complice un avvio di gara negativo con due gol dei granata nella prima mezz’ora nel 2-1 finale. Il primo punto è arrivato in casa contro l’Empoli con reti di Popov per i toscani e Leonardi per i blucerchiati.