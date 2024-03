Diretta/ Brescia Scafati (risultato 22-22) video streaming tv: fine primo quarto!

DIRETTA BRESCIA SCAFATI (RISULTATO 22-22): FINE PRIMO QUARTO

Al PalaLeonessa, il Brescia ospita Scafati in occasione di questa gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile, dove i padroni di casa sono in cerca di riscatto dopo la delusione arrivata in Coppa Italia e la sconfitta inaspettata rimediata contro Pesaro, mentre i salernitani vogliono tenere distante la zona retrocessione.

Il primo quarto è stata una vera e propria battaglia, dove entrambe le formazioni hanno lottato su ogni pallone, provando a massimizzare le occasioni create. Il punteggio recita 22-22 e sottolinea il grande equilibrio visto sul parquet di gioco. Ci aspettiamo un guizzo della capolista, che deve dare risposte nella seconda frazione.

DIRETTA BRESCIA SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Brescia Scafati sta davvero per prendere il via. Non è stato un bel periodo per la Germani, come abbiamo già raccontato: la capolista del nostro campionato infatti ha giocato in Coppa Italia durante la sosta, è arrivata a Torino da favorita essendo appunto prima in classifica con pieno merito ma ha perso contro Napoli al primo turno. Di fatto, è successo il contrario dell’ano scorso: allora Brescia era in crisi nera entrando nella Final Eight, quasi in zona retrocessione era comunque riuscita a vincere il trofeo con una splendida cavalcata e poi quel titolo era servito anche per rimettersi in corsa in Serie A1.

Chiaramente ora i tifosi temano che possa succedere lo stesso, ma appunto all’inverso: una delusione in Coppa Italia con tanto di calo strutturale in campionato. La sconfitta di Pesaro lascerebbe intendere questo, ma per il momento è giusto che si possa parlare di un ko che ci può stare in un percorso di 30 giornate e comunque fino a oggi più che ottimo. Una seconda risposta l’avremo tra pochi minuti e allora non resta che metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet del PalaLeonessa, ci siamo davvero e la palla a due di Brescia Scafati si può alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

BRESCIA SCAFATI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Scafati sarà trasmessa su Eurosport, di conseguenza si tratterà di un appuntamento riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare perché il canale è presente al numero 210 del decoder di Sky Sport. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BRESCIA SCAFATI: LA CAPOLISTA VUOLE RIPARTIRE!

Brescia Scafati, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Edoardo Gonella e Silvia Marziali, si gioca alle ore 20:00 di domenica 10 per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Per la Germani si tratta di un’occasione per ripartire: domenica scorsa la capolista ha interrotto la sua grande serie di vittorie perdendo a Pesaro, e dunque ha in qualche modo lasciato intendere di non avere ancora assorbito la delusione della Coppa Italia, perché Brescia si è presentata alla Final Eight da favorita ma ha perso subito contro Napoli, mancando la possibilità di fare il bis.

Scafati da parte sua ha bisogno di una vittoria che scongiuri il rischio di farsi assorbire nella lotta per non retrocedere: battuta nettamente da Venezia nell’ultimo turno, sta ancora assorbendo l’improvviso addio di David Logan e le cose non stanno andando benissimo, ma per il momento i campani sono ancora in corsa per un posto nei playoff. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Brescia Scafati, mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati alla serata del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Brescia Scafati: la Germani è rimasta da sola in vetta alla classifica perché nell’ultimo turno ha perso anche la Virtus Bologna, ma adesso è arrivato il momento di dimostrare di poter tenere a bada la concorrenza perché Milano è arrivata e Venezia non molla il colpo, c’è un terzetto di squadre sulla carta superiori a una sola partita di distanza e Brescia, anche se non è un obiettivo primario, manderebbe un bel segnale a tutta la concorrenza se riuscisse a vincere la regular season, facendo a braccio di ferro con rivali che poi troverà inevitabilmente nei playoff.

Come già detto Scafati deve innanzitutto pensare a salvarsi: la Givova è leggermente calata perché ad un certo punto era entrata in zona playoff con il settimo posto, adesso comunque ha gli stessi punti di Tortona e Trento e dunque ha ancora tutte le carte in regola per timbrare una post season che sarebbe davvero tantissimo, soprattutto dopo aver perso Logan a metà stagione. Il parquet del PalaLeonessa fornirà tra pochissimo le sue indicazioni circa la partita, Brescia parte come netta favorita ma dovrà stare attenta a non sottovalutare l’orgoglio di una Givova che comunque sa di potersela giocare.











