Diretta Brescia Treviso/ Streaming video tv: sfida tra due outsider! (basket A1)

Brescia Treviso, partita che viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Christian Borgo e Andrea Valzani, si gioca alle ore 18:00 di domenica 31 gennaio: siamo arrivati alla 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, la terza di ritorno. Si tratta di un match particolarmente interessante, perché mette a confronto due outsider che stanno provando a trovare le loro certezze: la vittoria che la Germani ha strappato alla Segafredo Arena è stata straordinaria e ci ha detto di un gruppo che comunque ha nelle sue corde la possibilità di giocare i playoff, ma deve trovare la giusta continuità.

Discorso simile per la De’ Longhi, che ha ricevuto tantissimi complimenti per la partita contro Milano: alla fine l’ha persa in casa, ma ha seriamente rischiato di vincerla e sa di dover continuare su questa strada, magari chiudendo i conti contro avversarie maggiormente alla portata. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Brescia Treviso; mentre aspettiamo la palla a due proviamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita del PalaLeonessa.

La diretta tv di Brescia Treviso non è una di quelle che saranno trasmesse dalla nostra televisione per questo turno di campionato. Tuttavia, l’appuntamento classico per gli appassionati di basket rimane quello del portale Eurosport Player, che come sappiamo fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video, dunque con il supporto di PC, tablet o smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso: dal tabellino play-by-play alle statistiche di squadre e giocatori, passando per la classifica del torneo e i contenuti multimediali e non.

La diretta di Brescia Treviso ci presenta dunque una partita di sicuro interesse: intanto tornano a incrociarsi Maurizio Buscaglia e Max Menetti, che hanno guidato le due grandi outsider dell’epoca recente (quattro finali scudetto in tutto) e adesso che hanno cambiato società sono pronti ad aggiornare le loro statistiche, anche se chiaramente il compito sarà più difficile. La Leonessa però ha fatto vedere di potersela giocare con le big e anche batterle, deve ringraziare David Moss per il canestro della vittoria sul parquet della Virtus Bologna e dunque adesso può sperare di fare un ulteriore salto di qualità. Anche Treviso come detto sta incantando: guidata dal grande veterano David Logan, deve in realtà i suoi risultati positivi anche ad un gruppo di giocatori di minore caratura che però hanno dimostrato di poter essere un fattore, da DeWayne Russell a Christian Mekowulu passando per l’ultimo arrivato Michal Sokolowski. Un roster che sta assolutamente dicendo la sua e sicuramente può prendersi un posto nei playoff, anche se prima bisognerà allontanare lo spettro della retrocessione con la salvezza che rimane il principale obiettivo della società.



