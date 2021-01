Diretta Treviso Milano/ Streaming video tv: un match ricco di storia (basket A1)

DIRETTA TREVISO MILANO: LA CAPOLISTA AL PALAVERDE

Treviso Milano si gioca alle ore 12:00 di domenica 24 gennaio, in diretta dal PalaVerde: rappresenta il lunch match nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, seconda di ritorno. La capolista viaggia a vele spiegate: in campo anche martedì per recuperare contro Cremona, sta vivendo quella che potrebbe essere la stagione della svolta visto che sta facendo benissimo anche in Eurolega, al suo secondo anno in panchina Ettore Messina sta confermando come sia alla guida di una corazzata cui il primo posto in regular season starebbe evidentemente strettrevisoto, visto che si punta a vincere il titolo (anzi, più titoli).

Una squadra superiore a tutte le altre, ma che chiaramente può sempre incappare nella giornata storta, e allora, occhio alla De’ Longhi che arriva dalla vittoria di Trento e si è rilanciata in zona playoff, mostrando tutte le sue qualità e arrivando alla partita del PalaVerde con fiducia, sapendo di poter quantomeno mettere in difficoltà la capolista del nostro campionato. Aspettando che la diretta di Treviso Milano prenda il via, proviamo a valutare quelli che potrebbero essere alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA TREVISO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Milano non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per assistere alla partita di campionato è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Inoltre, come sempre, sarà liberamente consultabile il sito ufficiale www.legabasket.it: vi troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play del match e le statistiche dei giocatori e delle squadre, ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA TREVISO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Milano è una partita affascinante, per tutta la storia che queste due società si portano appresso; in questo momento sorride l’Olimpia che si è presa il dominio del basket italiano e, potendo contare su budget e risorse, punta come detto a vincere tutto. Non sempre ci è riuscita, e quest’anno sarà importante soprattutto fare strada in Eurolega; ad ogni modo Milano ha raggiunto quel livello che era proprio di Siena qualche anno fa, e dunque come era allora per la Montepaschi anche l’Olimpia deve solo stare attenta, in regular season, a non avere troppi cali di concentrazione sapendo bene che una sconfitta qua e là non sarebbe certo un problema, vista la situazione di classifica. La graduatoria è ottima anche per la De’ Longhi, che sta dimostrando di aver costruito un roster davvero di qualità: scommettendo su giocatori che avevano fatto la differenza in A2, veterani ed esordienti nel nostro campionato la società veneta ha davvero una squadra che, messa nelle mani dell’esperto Max Menetti, si sta rivelando una mina vagante che poche squadre vorrebbero incontrare nei playoff, soprattutto per la presenza di David Logan che sa come si vince a casa nostra. Lo ha dimostrato anche contro l’Olimpia, in quella famosa semifinale del 2015: vedremo se questo pomeriggio sarà in grado di ripetersi…



