Diretta Brescia Trieste/ Streaming video Rai: sfida tra credibili outsider (basket)

Brescia Trieste sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Martino Galasso e Giulio Pepponi: si gioca alle ore 20:45 di domenica 18 ottobre, ed è valida per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. La Leonessa si è finalmente sbloccata e, dopo aver perso due partite al fotofinish, ha centrato la prima vittoria nel torneo battendo in volata Treviso, e confermando dunque di essere una squadra che se la gioca in ogni caso anche se poi deve sistemare qualche aspetto se vuole davvero correre per una posizione interessante nella griglia dei playoff. L’Alma è stata una delle grandi rivelazioni dell’avvio di stagione, disputando una Supercoppa gagliarda e poi aprendo il campionato con due successi; il ko interno contro Milano è stato quasi inevitabile vista la potenza di fuoco dell’Olimpia, ma questo non cancella le qualità di un roster che può fare grandi cose. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brescia Trieste, aspettandone la palla a due possiamo intanto fare qualche valutazione legata ai temi principali della serata.

Nella diretta di Brescia Trieste vedremo all’opera una squadra che già negli anni scorsi aveva dato prova di essere estremamente cresciuta; non a caso la Germani ha disputato una finale di Coppa Italia nel 2018, anno nel quale ha raggiunto la semifinale playoff. Nella stagione seguente a dire il vero si è registrato un calo nelle prestazioni e giustamente la società ha deciso di cambiare allenatore, dichiarando concluso lo straordinario percorso con Andrea Diana. E’ arrivato Vincenzo Esposito, che ha subito portato la squadra a giocarsi il terzo posto in regular season e alla Top 16 di Eurocup; peccato che il lockdown abbia cancellato tutto perché sarebbe stato interessante vedere dove sarebbe arrivata quella versione della Leonessa, già sensibilmente diversa da quella attuale.

Questo ruolo di sorpresa può ora giocarlo l’Alma, che ha perso dei pezzi pregiati nel roster ma ha fatto capire che i playoff possono essere un obiettivo concreto; le due vittorie di inizio campionato lo dimostrano ampiamente, e ora si cercherà di riprendere il discorso provando a rimanere in linea di galleggiamento con le avversarie dirette, sapendo anche che il percorso sarà molto lungo.



