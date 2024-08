DIRETTA BRESCIA VENEZIA: PRIMA GARA UFFICIALE PER ENTRAMBE

È arrivato il momento di fare sul serio per la diretta Brescia Venezia, oggi 11 agosto 2024 alle ore 17. Le due squadre faranno il loro debutto ufficiale in questa stagione in occasione dei 32esimi di Coppa Italia, sperando di strappare il pass per il secondo turno come primo obiettivo.

"Drake ha salvato il Venezia dal fallimento"/ Così il rapper ha raccolto 40 milioni di euro per il club

I lombardi hanno avuto un pre-campionato positivo a livello di risultati, non avendo mai perso nei quattro incontri tra luglio e agosto: vittorie a zero contro Pergolettese e Genoa più i pareggi per 1-1 con il Lumezzane e col Renate 2-2.

Gli arancionerverdi hanno steccato solo il match col Genoa (3-1) mentre per il resto quattro vittorie con Real Vicenza, Vis Pesaro, Utrecht e Zwolle più il pareggio per 1-1 contro l’Istra. Un ottimo biglietto da visita per la Serie A.

Probabili formazioni Brescia Venezia/ Quote: chance per Gytkjaer (Coppa Italia, oggi 9 agosto 2024)

A proposito, le prime tre partite di agosto nel massimo campionato vedranno il Venezia scontrarsi contro Lazio e Fiorentina fuori casa, per via della ristrutturazione dello stadio, e col Torino. Il Brescia inizierà invece contro il Palermo.

BRESCIA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Se volete assistere all’incontro tra Brescia Venezia, vi basterà semplicemente andare sul canale 20 (Mediaset 20), completamente gratuito e in chiaro per tutti. Ricordiamo che le reti Mediaset trasmetteranno tutta la Coppa Italia sui propri canali.

Se non potete vedere l’incontro tra le due squadre in televisione, vi basterà utilizzare un qualsiasi dispositivo mobile come per esempio smartphone e tablet, dove dovrete scaricate l’applicazione.

Diretta/ Venezia Utrecht (risultato finale 2-1): la decide Lella! (amichevole, 1 agosto 2024)

BRESCIA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prepariamoci all’incontro con le probabili formazioni Brescia Venezia. I padroni di casa allenati da Maran si schiereranno col 4-3-1-2. Lezzerini in porta, difesa a quattro con Dickammn e Jallow terzini e il duo Adorni-Papetti centrali. Nella zona nevralgica del campo ci sarà Verrete regista e le mezzali Bisoli e Bertagnoli. Olzer giocherà dietro a Bianchi e Moncini.

Il Venezia di Di Francesco, reduce dalla stagione al Frosinone, si disporranno con il 3-5-2. Il terzetto arretrato Sverko, Altare e Idzes aiuterà a difendere Joronen. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Sagrado, Candela, Duncan, Lella e Crnigoj. In avanti il duo Pierini e Gytkjaer.

BRESCIA VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se volete scommettere su Brescia Venezia, adesso vi faremo vedere tutto ciò che c’è da sapere: la favorita è la squadra ospite a 2.45 mentre la Leonessa è a 2.88. Più alta di tutte la quota del pareggio che porterebbe la partita ai rigori (3.25).

Per quanto riguarda i gol, partiamo dall’Over 2.5 che troveremo a 2.08 contro l’1.73 dell’Under. Gol e No Gol rispettivamente le troviamo a 1.80 e 1.95.