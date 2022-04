DIRETTA BRESCIA VICENZA/ Video streaming tv: ci sono 16 precedenti al Rigamonti

DIRETTA BRESCIA VICENZA: I TESTA A TESTA

Dal 1997 a oggi al Rigamonti la diretta di Brescia Vicenza si è giocata sedici volte. Nettamente in favore dei padroni di casa è il bilancio con 10 vittorie rispetto alle 5 dei loro avversari mentre c’è stato solo un pareggio. L’ultimo precedente a Brescia ci porta indietro al gennaio 2021, gli ospiti si imposero col risultato finale di 0-3. Alla fine del primo tempo la gara veniva di fatto decisa dai gol di Da Riva e Cappelletti. Ai padroni di casa non veniva concesso nemmeno di provare a reagire con la doppietta personale di Da Riva che chiudeva la contesa. Le rondinelle non vincono invece dall’ottobre del 2016 in una gara terminata 2-1. Gli ospiti erano passati avanti all’ottavo minuto grazie a una giocata di Pucino.

I padroni di casa la ribaltavano in due minuti nel finale coi gol di Vassallo al minuto 87, entrato in campo appena quattro giri d’orologio dopo, e gol della vittoria 60 secondi dopo di Pinzi. All’andata al Romeo Menti la gara è terminata col risultato finale di 2-3. I padroni di casa la sbloccavano con Proia al minuto 18 con gli ospiti in grado di ribaltarla nel primo tempo grazie a Palacio e Bertagnoli. Nella ripresa Diaw sbagliava un calcio di rigore che poteva far trovare il pari ai suoi. Al minuto 81 ancora Bertagnoli la chiudeva e nel finale Giacomelli regalava qualche rimpianto in più ai suoi. (Agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA BRESCIA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Brescia Vicenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere alla diretta Brescia Vicenza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta Brescia Vicenza in streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

BRESCIA VICENZA: NUOVO ESORDIO DI CORINI AL RIGAMONTI

Brescia Vicenza, in diretta domenica 3 aprile alle ore 15:30 dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, è valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Le rondinelle sono reduci dal pareggio conseguito in casa del Pordenone, gara terminata con il punteggio di 1-1. L’ennesimo risultato di parità, ha generato una rivoluzione in casa Brescia, con il presidente Cellino che ha deciso di esonerare l’allenatore Filippo Inzaghi, affidando la guida della squadra ad Eugenio Corini. La Leonessa occupa la quinta posizione con 54 punti e può ancora puntare alla promozione in Serie A, con il secondo punto che dista di 4 lunghezze.

Il Vicenza arriva alla gara di Brescia, dopo il successo casalingo conseguito sull’Ascoli, gara terminata con il punteggio di 2-0. Le due vittorie nelle ultime quattro giornate di campionato, hanno fatto tornare la squadra di Cristian Brocchi a sperare nella salvezza. I biancorossi sono attualmente in zona playout con 24 punti, occupando la diciassettesima posizione. Nella gara di andata, disputata lo scorso novembre, il Brescia si è imposto a Vicenza con il risultato di 2-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA VICENZA

Andiamo a vedere le probabili formazioni diretta Lecce Vicenza, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Il neo allenatore della Leonessa, Eugenio Corini dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Brescia: Joronen; Cistana, Adorni, Mangraviti; Léris, Bisoli, Proia, Bertagnoli, Pajac; Bianchi, Moreo.

Risponderà il Vicenza, allenato da Cristian Brocchi, con un 4-2-3-1. A difendere i pali dei biancorossi ci sarà Contini, mentre il terminale d’attacco dovrebbe essere Da Cruz. Ecco la probabile formazione titolare del Vicenza per la trasferta di Brescia: Contini, Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco, Zonta, Cavion, Bikei, Dalmonte, Teodorczyk, Da Cruz.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Brescia Vicenza di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa con il segno 1, abbinato alla vittoria del Brescia, quotata 1.73. L’eventuale risultato finale di parità, con il segno X viene proposto a 3.70. Sembra difficile assistere al successo in trasferta del Vicenza, che associato al segno 2, ha una quota di 4.75.











