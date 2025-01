VIDEO VICENZA ALBINOLEFFE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza si aggiudica un successo per 2 a 0 contro l’Albinoleffe. Nel primo tempo i veneti tentano di sbloccare immediatamente l’incontro al 13′ sebbene la rete segnata da Morra venga annullata per fuorigioco dello stesso giocatore in maglia numero 90.

I veneti continuano ad effettuare un pressing alto ed il portiere avversario Marietta deve stare attento per disinnescare lo spunto insidioso provato da Della Morte verso il 45′. Nel secondo tempo, al rientro in campo dopo l’intervallo, i blucelesti cercano di darsi subito una svegliata con una conclusione interessante ma imprecisa di Zoma al 50′.

Nel finale nemmeno Gușu riesce ad andare a segno in favore dei Seriani al 66′ e la squadra di mister Vecchi spezza invece l’equilibrio iniziale con il gol firmato da Rolfini, approfittando del suggerimento vincente offertogli da Talarico, al 66′. La rete del raddoppio definitivo arriva al 79′ con Capone, su assist di Rauti, dopo che aveva già centrato pure la traversa al 75′. Pure lo stesso Rauti non arrotonda il risultato al 90′.

