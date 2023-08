Diretta Cagliari Como/ Video streaming tv: spiccano ben 50 precedenti ufficiali (oggi 2 agosto 2023)

DIRETTA CAGLIARI COMO: I TESTA A TESTA

A livello di partite ufficiali, la diretta di Cagliari Como ha parecchi precedenti: per la precisione ne contiamo ben 50, disputati come già detto fino alla stagione scorsa quando entrambe le squadre erano in Serie B. Il bilancio sorride al Cagliari, ma non in maniera netta: le vittorie raccolte dagli isolani sono 21, a fronte di 16 successi del Como e di conseguenza 13 pareggi. L’anno scorso il Cagliari ha vinto 2-0 alla Sardegna Arena (reti di Leonardo Pavoletti e Paulo Azzi) e ha pareggiato 1-1 al Sinigaglia, in generale non perde contro i lariani dal maggio 2002 (1-0 esterno per i lariani con la firma di Luis Oliveira, straordinario doppio ex) ma bisogna dire che da quel momento si sono giocate solo sette partite.

L’ultima volta in Serie A risale addirittura al 1981-1982: in quel caso era arrivata una vittoria casalinga per parte, 2-0 in favore dei sardi e 2-1 per il Como nel match di andata. Insomma, si potrebbe raccontare davvero tanto di questo incrocio; possiamo concludere dicendo che la prima Cagliari Como nella storia è quella della Serie B 1931-1932, dunque stiamo parlando di un confronto anche piuttosto datato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAGLIARI COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Como non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questa amichevole, ma eventualmente si potranno recepire informazioni utili attraverso i canali social che le due società impegnate oggi in campo mettono a disposizione sulle loro pagine, in particolare segnaliamo i profili di Facebook e Twitter.

CAGLIARI COMO: TEST INTRIGANTE PER RANIERI

Cagliari Como, che si gioca in diretta alle ore 17:00 di mercoledì 2 agosto, è un’amichevole allo stadio Brunod di Saint Vincent-Chatillon: qui le due squadre stanno svolgendo il loro ritiro estivo, già la seconda parte per gli isolani che hanno disputato qualche amichevole interessante e adesso si trovano a sfidare un passato molto recente. Il Como infatti è stato avversario nell’ultimo campionato, quello di Serie B: società con grosse ambizioni ma che è partita male, e poi non è riuscita a rimontare fino a prendersi un posto nei playoff ma certamente ha fatto vedere di poter crescere in modo esponenziale.

Il Cagliari invece ha risalito la corrente nel migliore dei modi: con Claudio Ranieri chiamato in corsa ha ottenuto la post season e ha proceduto fino alla vittoria thrilling nella finale contro il Bari, centrando così la promozione dopo una sola stagione e ora potendo ripartire con un allenatore esperto e capace, a caccia di salvezza ma anche idealmente di un bel salto di qualità. Intanto vedremo cosa succederà nella diretta di Cagliari Como, e mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni di questa amichevole comunque molto interessante.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI COMO

Capiamo allora per la diretta Cagliari Como come Claudio Ranieri potrebbe schierare la sua squadra. Il modulo potrebbe essere il 4-3-3, già adottato nelle prime amichevoli estive: chiaramente nel corso dei 90 minuti ci sarà spazio per tutti, inizialmente possiamo pensare a una difesa che, schierata davanti ad Aresti o Radunovic, preveda Altare e Obert come centrali mentre i due laterali possono essere Di Pardo e Augello (occhio anche a Zappa e Lella), a centrocampo Makoumbou sarà il regista designato per la stagione con Nicolas Viola riserva di lusso, Sulemana e Nandez si giocano il posto sulle mezzali insieme a Deiola.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, Shomurodov potrebbe già essere impiegato per questa amichevole; i giovani Luvumbo e Oristanio possono giocare insieme ma poi è stato interessante il ruolo cucito addosso ad Azzi che è stato avanzato come laterale a sinistra. Esperimento che Ranieri potrebbe replicare; Pavoletti invece si candida a giocare come centravanti, qui la staffetta con l’eroe della promozione dovrebbe riguardare Lapadula (se sarà disponibile per giocare) e Travaglini.











