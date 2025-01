DIRETTA BREST REAL MADRID, LA SORPRESA SFIDA I CAMPIONI

La diretta Brest Real Madrid andrà in onda mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21, in contemporanea con tutte le altre sfide che andranno a delineare il quadro della fase ad eliminazione diretta di questa Champions League. Questa sfida rappresenta un importante test per entrambe le squadre, con obiettivi differenti ma che si trovano in una simile situazione di classifica. Il Brest, alla sua prima partecipazione in Champions League, ha stupito tutti con un avvio sorprendente, ma le due sconfitte nelle ultime tre gare rischiano di compromettere un posto tra le prime otto. Nonostante il recente passo falso contro lo Shakhtar Donetsk, i francesi hanno già garantito l’accesso agli spareggi, dimostrando una grande solidità nelle gare casalinghe, dove rimangono imbattuti.

Dall’altro lato, il Real Madrid campione in carica punta a confermare la sua supremazia, forte della recente vittoria per 5-1 contro il Salisburgo. I campioni, dopo un inizio incerto, hanno ritrovato il loro ritmo e sono a un solo punto dal Brest in classifica. Gli uomini di Carlo Ancelotti cercano un successo che potrebbe proiettarli direttamente agli ottavi di finale. Nonostante un attacco prolifico con 17 gol segnati nelle ultime quattro vittorie, i madrileni devono fare i conti con un rendimento altalenante in trasferta, soprattutto contro avversarie francesi. Tutti gli occhi saranno puntati su Kylian Mbappé, che torna a giocare in patria.

DIRETTA BREST REAL MADRID, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Potrete seguire anche la diretta Brest Real Madrid in TV su Sky Sport e Amazon Prime Video. Se invece vi trovate fuori casa e volete seguire i blancos potrete farlo con una diretta streaming video grazie a Sky GO su dispositivi mobili, smart TV e PC.

BREST REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Brest Real Madrid. Il Brest si prepara con un 4-3-1-2: Bizot tra i pali, difesa composta da Lala, Chardonnet, Ndiaye e Pereira-Lage. A centrocampo, Camara, Fernandes e Magnetti garantiranno supporto al trequartista Doumbia, chiamato a innescare le punte Balde e Ajorque.

Il Real Madrid risponderà con un classico 4-2-3-1. Courtois sarà il portiere, Asencio e Fran Garcia agiranno sulle fasce difensive con Tchouameni e Rudiger al centro. In mediana, Ceballos e Valverde. Il trio Diaz, Bellingham e Rodrygo supporterà l’attesissimo Mbappé.

DIRETTA BREST REAL MADRID, LE QUOTE

Le quote per la diretta Brest Real Madrid vedono i blancos favoriti nonostante il fattore campo con 1.35 per la vittoria. Il successo del Brest è a 7.50, mentre il pareggio si attesta a 5.00.