DIRETTA REAL MADRID PACHUCA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, sta per cominciare la diretta Real Madrid Pachuca per la Coppa Intercontinentale 2024. Torna questa denominazione per la prima volta dal 2004, anche se si tratta di una competizione assai diversa, perché fino a 20 anni fa era ancora la storica sfida fra i campioni d’Europa e Sudamerica, mentre il nuovo torneo coinvolge tutti i continenti e quindi è più simile al Mondiale per Club disputato in tutti questi anni, prima del passaggio al maxi torneo a 32 squadre.

La FIFA ha quindi rispolverato la definizione di Coppa Intercontinentale, alla quale evidentemente il Pachuca essendo messicano non aveva mai potuto partecipare, mentre il Real Madrid ha cinque precedenti partecipazioni, con tre vittorie nel 1960 (in quella che fu la prima edizione assoluta), 1998 e 2002, mentre nel 1966 e nel 2000 i Blancos furono sconfitti dai campioni del Sudamerica di quell’anno. Carlo Ancelotti invece la vinse per due volte nel 1989 e 1990, naturalmente da calciatore del Milan. Adesso però dobbiamo davvero cedere la parola ai protagonisti sul campo, perché comincia la diretta Real Madrid Pachuca: si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

REAL MADRID PACHUCA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non dovrebbe essere disponibile la diretta Real Madrid Pachuca in tv nel nostro Paese, per cui gli appassionati di calcio che volessero seguire la Coppa Intercontinentale 2024 potranno affidarsi alla diretta Real Madrid Pachuca in streaming video tramite il canale ufficiale della FIFA, cioè FIFA +.

LE FASI PRELIMINARI

Abbiamo già accennato al cammino che ha determinato l’accoppiamento tra spagnoli e messicani nella diretta Real Madrid Pachuca per assegnare la nuova Coppa Intercontinentale. Possiamo però presentare adesso tutte le partite che hanno composto questa competizione così anomala nella sua nuova formula. Un primo preliminare fu disputato già il 22 settembre scorso fra Al Ain e Auckland City, cioè le squadre campioni rispettivamente di Asia e Oceania, con la formazione degli Emirati Arabi Uniti che giocava in casa e vinse con un perentorio 6-2 contro i neozelandesi.

L’Al Ain ha così sfidato gli egiziani dell’Al Ahly, in questo caso però al Cairo, con vittoria per 3-0 dei padroni di casa e campioni d’Africa il 29 ottobre scorso. Arriviamo poi a settimana scorsa, con il Qatar come palcoscenico nella fase finale: l’11 dicembre a Doha si è giocata Pachuca Botafogo, tra i campioni delle due metà del continente americano e netta vittoria per 3-0 dei messicani sui brasiliani. Infine, sabato 14 dicembre ecco la vittoria per 6-5 ai rigori del Pachuca contro l’Al Ahly dopo un pareggio per 0-0, per conquistare il posto contro il Real Madrid che invece ha avuto accesso immediato in finale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER LA COPPA INTERCONTINENTALE 2024

La diretta Real Madrid Pachuca, alle ore 18.00 italiane di oggi, mercoledì 18 dicembre, si giocherà al Lusail Iconic Stadium di Lusail in Qatar, con in palio la Coppa Intercontinentale 2024. In primis allora si deve spiegare la rinascita di questa competizione: con il nuovo Mondiale per Club allargato a 32 squadre ma con cadenza quadriennale, si rischiava di non avere più una competizione annuale tra le squadre campioni dei vari continenti e quindi la FIFA si è inventata la rinascita della Coppa Intercontinentale, con una formula più simile al Mondiale per Club come lo conoscevamo fino all’anno scorso che alla vecchia Intercontinentale, riservata a Europa e Sudamerica.

Ecco allora che la diretta Real Madrid Pachuca metterà dio fronte i Blancos di Carlo Ancelotti in qualità di campioni d’Europa in carica, ammessi di diritto immediatamente in finale, mentre i messicani del Pachuca sono i campioni in carica del Centro-Nord America e hanno avuto la meglio in un mini torneo preliminare, eliminando i brasiliani del Botafogo nel cosiddetto “derby delle Americhe” e poi gli egiziani dell’Al Ahly nella finale tra gli sfidanti. Da una parte si annuncia un match intrigante, dall’altra è l’ennesima novità che intasa il calendario: che cosa succederà nella diretta Real Madrid Pachuca?

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PACHUCA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta Real Madrid Pachuca, pur tenendo conto della particolarità della partita, specie per Carlo Ancelotti che deve cambiare continente per un solo match. Il modulo del Real Madrid dovrebbe essere il 4-3-1-2: in porta Courtois; davanti a lui la difesa a quattro con Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger e Fran Garcia; reparto di centrocampo schierato invece a tre uomini con Valverde, Camavinga e Brahim Diaz; infine nel reparto offensivo ci aspettiamo Bellingham alle spalle dei due attaccanti Vinicius e Mbappé.

La replica del Pachuca e del suo allenatore, che è l’uruguaiano Guillermo Almada, potrebbe concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 per andare a caccia di un traguardo che sarebbe straordinario per tutto il calcio messicano: tra i pali Moreno; retroguardia a quattro nella quale dovremmo vedere in azione Rodriguez, Cabral, Micolta e B. Gonzalez; in mediana spazio alla coppia formata da Montiel e Pedraza; sulla trequarti invece dovremmo vedere A. Gonzalez, Bautista e Idrissi da destra a sinistra alle spalle del centravanti Rondon.

PRONOSTICO E QUOTE SORRIDONO AI BLANCOS

Infine diamo uno sguardo anche alle quote Snai per inquadrare il pronostico sulla diretta Real Madrid Pachuca, che vede gli spagnoli nettamente favoriti. Il segno 1 (formalmente è in casa il Real Madrid) è infatti quotato a 1,19, contro il valore di 6,00 assegnato al segno X e addirittura alla quotazione pari a 11 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse il Pachuca.