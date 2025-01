DIRETTA SHAKHTAR BREST (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Numeri molto particolari ci accompagnano verso la diretta Shakhtar Brest, per merito soprattutto degli ospiti francesi, che allora mettiamo in speciale evidenza. Era difficile immaginare il Brest, debuttante a livelli così alti, a quota 13 punti con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle precedenti sei partite, con l’unico ko maturato sul campo del Barcellona e per il resto un cammino praticamente perfetto. La qualificazione ai playoff è praticamente certa, ma adesso si può sognare anche il passaggio immediato agli ottavi, che sarebbe un’impresa straordinaria.

Lo Shakhtar invece è decisamente nelle retrovie: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte hanno portato finora 4 punti agli ucraini, che d’altronde non possono mai giocare in casa e quindi hanno un ostacolo in più da superare – non solo in campo. Per lo Shakhtar quindi oggi si deve vincere per sperare ancora di andare avanti in Champions League: la posta in palio è alta, che cosa ci dirà la diretta Shakhtar Brest? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SHAKHTAR BREST INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Shakhtar Brest è obbligatorio avere un abbonamento valido per Now o per Sky. L’opzione streaming sarà offerta da Now Tv e dall’app di Sky Go mentre in televisione bisognerà invece sintonizzarsi su uno dei canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio o Sky Sport 253.

FRANCESI STABILMENTE IN ALTO

La diretta Shakhtar Brest è uno dei due anticipi che si giocheranno mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 18:45. Presso la Veltins Arena di Gelsenkirchen gli ucraini proveranno ad aggiudicarsi punti preziosi contro la compagine francese che ha saputo ritagliarsi l’etichetta di sorpresa stagionale per questa edizione della Champions League 2024/2025. Gli arancioneri, sempre costretti a disputare le proprie gare in Germania per colpa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, non si possono ancora dare per vinti occupando il ventisettesimo posto con quattro punti sin qui guadagnati.

Sconfitti nettamente dal Bayern Monaco nello scorso turno, i padroni di casa dovranno provare a vincere per poter proseguire il loro cammino in queste ultime giornate della fase campionato. Discorso ben diverso riguarda invece i biancorossi, capaci di arrivare addirittura alla settima posizione conquistando tredici punti, gli stessi posseduti pure da Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter e Lilla. Battuto di misura il PSV di Eindhoven, il Brest non vuole certo accontentarsi e cercherà anzi di continuare a migliorare il proprio piazzamento così da accedere direttamente agli ottavi di finale.

DIRETTA SHAKHTAR BREST, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Shakhtar Brest possiamo indicare il 4-1-4-1 con Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Azarov, Gomes, Pedrinho, Kryskiv, Sudakov, Kevin ed Eguinaldo come opzione da impiegare per gli ucraini senza lo squalificato Pedrinho. Un atipico 4-2-2-2 con Bizot, Lala, Chardonnet, Ndiaye, Irie, Fernandes, Magnetti, Camara, Doumbia, Ajorque e Baldé, privi di Amavi, Coulibaly, Haïdara, Le Cardinal e Martin, sarà invece la scelta più pluasibile per i transalpini.

DIRETTA SHAKHTAR BREST, LE QUOTE

Le quote della diretta Shakhtar Brest offerte da un’agenzia di scommesse come Snai ci raccontano di una sfida abbastanza equilibrata almeno sulla carta. I padroni di casa partono leggermente sfavoriti considerando l’1 a 2.70 mentre gli ospiti, di conseguenza, hanno forse qualche chances in più di aggiudicarsi i tre punti in palio con il 2 indicato a 2.55. L’x, e quindi il pareggio, è invece il punteggio meno indicato essendo quotato a 3.30.