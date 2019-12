Diretta Brighton Bournemouth/ Streaming video tv: l’anticipo di Premier League

Brighton Bournemouth, in diretta dal Falmer Stadium di Brighton, si gioca alle ore 13.30 italiane (le 12.30 locali) di oggi pomeriggio, sabato 28 dicembre 2019, per la ventesima giornata della Premier League inglese 2019-2020. Come da tradizione, in Inghilterra durante le feste non ci sono pause, si gioca anzi a ritmo ancora più intenso del solito e si torna dunque in campo appena due giorni dopo il Boxing Day di Santo Stefano. Il Brighton cercherà dunque il riscatto della sconfitta subita in rimonta sul campo del Tottenham di José Mourinho, mentre il Bournemouth è reduce da un pareggio casalingo contro l’Arsenal. Stiamo parlando di uno scontro salvezza, dal momento che Brighton Bournemouth metterà di fronte due squadre appaiate a quota 20 punti in classifica, con appena due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per la diretta tv di Brighton Bournemouth, che sarà trasmessa da Sky sui canali numero 201 e 203 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati avranno naturalmente a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON BOURNEMOUTH

Analizziamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Brighton Bournemouth. Per i padroni di casa allenati da Graham Potter disegniamo il 3-4-2-1 con Webster, Brun e Duffy nella retroguardia a tre davanti al portiere Ryan; a centrocampo ecco Schelotto esterno destro, Bernardo a sinistra e i due mediani Alzate e Stephens; qualche metro più avanti, Gross e Moor agiranno sulla trequarti in appoggio al centravanti Connolly. Per quanto riguarda invece il Bournemouth di Eddie Howe, disegniamo un possibile 4-5-1 che vedrebbe Ramsdale in porta e davanti a lui una difesa a quattro composta da Stacey, Mepham, Cook e Simpson; nel folto centrocampo a cinque invece i titolari potrebbero essere King, Cook, Gosling, Lerma e Fraser, infine Wilson sarà la prima punta, riferimento offensivo per gli ospiti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico con le quote dell’agenzia Snai circa Brighton Bournemouth. I padroni di casa partono nettamente favoriti: segno 1 quotato infatti a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di segno X ed infine ecco a 4,25 volte la posta in palio il valore del segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA