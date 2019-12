Diretta Tottenham Brighton/ Streaming video tv: sfida chiave in Premier League

Tottenham Brighton è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciannovesima giornata della Premier League 2019-2020, il massimo campionato calcistico inglese, con fischio d’inizio alle ore 13.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium, ribattezzato anche New White Hart Lane. Obbligatorio rialzarsi per i padroni di casa, sconfitti a domicilio dal Chelsea in occasione dell’ultimo turno (0-2). Un ko aggravato dall’espulsione dell’asiatico Son, che non sarà dunque della gara e costringerà José Mourinho a inventarsi qualche soluzione alternativa nel reparto offensivo. Gli Spurs sono attualmente settimi in classifica, a -2 dalla zona Europa League e a sei lunghezze dal quarto posto, utile in ottica Champions, dove a proposito giocheranno gli ottavi di finale nel nuovo anno. Necessita di ossigeno, dunque dei tre punti, anche il Brighton, che fallisce l’appuntamento con la vittoria ormai da tre sfide consecutive (2-2 con il Wolverhampton, 1-1 in casa del Crystal Palace e ko per 0-1 per mano dello Sheffield United). Il terz’ultimo posto dista appena cinque punti e nessuno, tra le fila degli ospiti, si sente troppo al sicuro in questo momento.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA TOTTENHAM BRIGHTON

Per seguire in diretta tv Tottenham Brighton giovedì 26 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da Sky Sport, come del resto accade di consueto per le gare di Premier League. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sul proprio televisore o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, fruibile attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BRIGHTON

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Tottenham Brighton, un confronto che, come anticipato in premessa, vede duellare due squadre alla disperata ricerca dei tre punti per non perdere contatto dai rispettivi obiettivi stagionali e per regalare un “Boxing Day” all’insegna del sorriso ai propri sostenitori. Partendo dagli Spurs, il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 4-2-3-1, con Gazzaniga fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Aurier, Alderweireld, Davynson e Vertonghen. A fare da filtro in mediana saranno Sissoko e Dier, ai quali spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia e coprire le spalle al terzetto di trequartisti composto da Moura, Alli e Lo Celso (favorito per sostituire lo squalificato Son). In avanti, unico terminale offensivo, “l’uragano” Harry Kane. Il Brighton risponderà disponendosi a specchio, con l’impiego di Ryan in porta e di Montoya, Webster, Dunk e Burn nel pacchetto arretrato. A centrocampo Propper e Stephens garantiranno solidità e dinamismo, mentre davanti a loro agiranno Mooy, Gross e Trossard. Toccherà a questi ultimi inventare qualcosa sulla trequarti campo avversaria e mettere la punta Maupay nelle condizioni di segnare.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico ampiamente favorevole al Tottenham, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,55, mentre il segno 2, che rappresenta senza dubbio l’opzione più remunerativa, a 5,75. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, inoltre, paga 4,50 volte l’importo scommesso. Prevista pioggia di reti, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 2,30 e 1,55.



