DIRETTA/ Brighton Roma risultato live, streaming video tv: De Zerbi contro De Rossi! (EL, 14 marzo 2024)

Il cielo si tinge di arancione per questa diretta di Brighton Roma, si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con l’ora X fissata per oggi 14 marzo 2024 alle ore 21.00, con i giallorossi che hanno un solido vantaggio di 4-1 ottenuto nella partita d’andata. La Roma, guidata da José Mourinho, ha dimostrato una prestazione dominante nel primo incontro, impartendo una lezione di calcio alla squadra di De Zerbi.

C’è però da dire che le squadre inglesi possono trasformarsi quando giocano davanti al loro pubblico, e il Brighton cercherà sicuramente di sfruttare l’ambiente del proprio stadio per cercare di ribaltare il risultato. Tuttavia, è un compito arduo ribaltare un margine così ampio, e la Roma parte con un chiaro vantaggio in questa sfida.

DIRETTA BRIGHTON ROMA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Brighton Roma, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

BRIGHTON ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna le probabili formazioni di Brighton Roma affidandoci alle nostre fonti che ci dicono che De Zerbi potrebbe affidarsi a Gross, un giocatore chiave sia nell’andare a segno che nel mettere in condizione i compagni di farlo, grazie alle sue rifiniture precise e alla sua visione di gioco.

D’altra parte del campo, la Roma di De Rossi non potrà fare a meno di Lukaku, un’arma fondamentale per mantenere il possesso palla e mettere sotto pressione la difesa avversaria. La presenza di Lukaku potrebbe essere cruciale per i giallorossi, soprattutto considerando la sua forza fisica e la sua abilità nel proteggere il pallone.

BRIGHTON ROMA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo qualche quota tra le più importanti per la diretta di Brighton Roma, grazie al sito della Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 2,6 mentre il suo opposto a 2. Il segno X sembra una soluzione concreta che porterebbe una moltiplicazione del 2,5 sull’importo scommesso.

