FORMAZIONI BRIGHTON ROMA/ Quote: sarà rivoluzione nel tridente? (Europa League, 14 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON ROMA: IL TURNOVER

Nelle probabili formazioni di Brighton Roma abbiamo già visto che Daniele De Rossi potrebbe fare un po’ di turnover. Non sarà esagerato anche perché la rosa giallorossa in alcuni reparti non è troppo ampia, ma certamente qualche seconda linea sarà in campo; soprattutto sarà interessante valutare le scelte offensive di De Rossi, perché è difficile che sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku siano titolari ma c’è anche la possibilità di vederli in panchina contemporaneamente.

DIRETTA/ Brighton Roma risultato live, streaming video tv: De Zerbi contro De Rossi! (EL, 14 marzo 2024)

La soluzione qui sarebbe quella di puntare su Sardar Azmoun come prima punta e Tommaso Baldanzi, arrivato a gennaio dall’Empoli, come esterno, ruolo che ha già ricoperto in Toscana; a quel punto del tridente “originale” sarebbe in campo il solo Stephan El Shaarawy, ma potrebbe essere rivoluzione totale con l’inserimento di Nicola Zalewski, dirottando Baldanzi sulla fascia destra. Il 4-0 con cui la Roma ha vinto la partita di andata in Europa League lascia tranquillo De Rossi, che dunque potrebbe studiare questa soluzione; staremo a vedere se effettivamente sarà così. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Brighton Roma/ Diretta tv: De Rossi pensa al turnover (Europa League, 13 marzo 2024)

BRIGHTON ROMA: CHI GIOCA ALL’AMEX STADIUM?

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Brighton Roma, la partita che giovedì 14 marzo potrebbe consegnare ai giallorossi la qualificazione ai quarti di Europa League 2023-2024. Daniele De Rossi temeva l’incrocio con Roberto De Zerbi, invece nel ritorno degli ottavi si riparte dal roboante 4-0 dell’Olimpico: le tante assenze in casa dei Seagulls possono aver pesato ma certamente la Roma ha giocato una partita sontuosa e ha pienamente meritato un risultato che ovviamente adesso la mette in una botte di fero, pur con tutti i riti scaramantici del caso i quarti appaiono ad un passo.

Diretta/ Roma Brighton (risultato finale 4-0): De Rossi batte nettamente De Zerbi! (EL, 7 marzo 2024)

Roma che in campionato ha mostrato il suo carattere, riprendendo la Fiorentina al 95’ minuto: adesso quella giallorossa è una squadra che può concretamente lottare per un posto nella prossima Champions League e in parallelo correre per la terza finale europea consecutiva. Innanzitutto comunque dobbiamo vedere quello che succederà sul terreno di gioco dell’AMEX Stadium, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori italiani nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Brighton Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Brighton Roma, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale in Europa League. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra inglese vi farebbe guadagnare 1,80 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione giallorossa, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4,00 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON ROMA

LE SCELTE DI DE ZERBI

Anche in Brighton Roma De Zerbi deve fare i conti con gli infortuni: stagione finita per Mitoma, Joao Pedro e Milner torneranno a breve ma intanto hanno perso due partite decisive per la squadra. I dubbi maggiori per l’allenatore bresciano sono davanti: dei quattro uomini offensivi, stando al modulo 4-2-3-1, quelli più sicuri di una maglia sono Adingra e Welbeck mentre per gli altri due posti se la giocano Moder, Ansu Fati, Lallana, Enciso e Buonanotte, davvero difficile capire a priori chi sarà titolare. Le cose si semplificano leggermente a centrocampo e in difesa: nel settore nevralgico del campo dovremmo rivedere la cerniera formata da Baleba e Gross già in campo domenica nella vittoria di Premier League contro il Nottingham Forest, mentre nel reparto arretrato ci sarà Verbruggen che si è ripreso il posto tra i pali scalzando Steele, poi dovremmo vedere Van Hecke e Dunk come coppia centrale e due uomini sulle corsie laterali che sarebbero Lamptey a destra, favorito su Veltman, ed Estupiñan che correrebbe sulla fascia mancina, anche se c’è da dire che da De Zerbi possiamo sempre aspettare qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

LE MOSSE DI DE ROSSI

Sarà turnover per De Rossi in Brighton Roma: la prudenza non è mai troppa ma il 4-0 dell’andata è un’occasione troppo ghiotta per far rifiatare qualche titolare in vista dei prossimi impegni. Si gioca con il 4-3-3 o derivati: in difesa ci sarà un turno di riposo per uno dei due centrali, dovrebbe giocare comunque Gianluca Mancini e dunque ballottaggio tra Ndicka e Diego Llorente, autore del gol che ha permesso ai giallorossi di pareggiare a Firenze. Sulle corsie laterali si cambia: Zeki Celik agirà a destra e Spinazzola si prenderà il ruolo di terzino sinistro, a centrocampo invece partirà dalla panchina almeno uno tra Cristante e Paredes con Edoardo Bove e Lorenzo Pellegrini che saranno nuovamente titolari, come soluzione alternativa potremmo anche avere l’inserimento di Aouar. Per quanto riguarda l’attacco, ci aspettiamo che Dybala o Romelu Lukaku non giochino dal primo minuto: difficilmente saranno entrambi in panchina, possiamo allora puntare sul belga titolare come prima punta e alle sue spalle Azmoun e Zalewski, con riposo anche per El Shaarawy.

PROBABILI FORMAZIONI BRIGHTON ROMA: IL TABELLINO

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupiñan; Baleba, Gross; Adingra, Buonanotte, Lallana; Welbeck. Allenatore: Roberto De Zerbi

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, Ndicka, Spinazzola; E. Bove, Paredes, Lo. Pellegrini; Azmoun, Zalewski; R. Lukaku. Allenatore: Daniele De Rossi











© RIPRODUZIONE RISERVATA