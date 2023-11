DIRETTA/ Brindisi Catania video streaming tv: precedenti equilibrati (Serie C, oggi 1 novembre 2023)

DIRETTA BRINDISI CATANIA: TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Brindisi Catania, possiamo ricordare che questa partita ha una storia lunga, mature molto discontinua. Infatti, per trovare gli ultimi dieci precedenti ufficiali bisogna risalire addirittura al novembre 1977, quindi esattamente 46 anni fa. Citiamo allora questi numeri non così recenti più per curiosità che per finalità pratiche: il Catania è in leggero vantaggio grazie a quattro vittorie, a fronte di tre successi per il Brindisi e altrettanti pareggi.

Video/ Brindisi Monopoli (1-2) gol e highlights: un autorete decide il derby (29 ottobre 2023)

I pugliesi in realtà non vincono dal lontanissimo 14 gennaio 1990, ma bisogna aggiungere pure che da allora ci sono stati appena altri tre incontri. L’unico significativo per l’attualità può essere quello di mercoledì 17 maggio scorso, nella Poule Scudetto di Serie D, fra due formazioni quindi già promosse. Una partita di fine stagione, che vide il Catania espugnare il campo del Brindisi con il punteggio di 1-2. L’ultimo precedente risaliva addirittura all’agosto 2003, una partita di Coppa Italia che terminò con un pareggio per 1-1. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Brindisi Monopoli (risultato finale 1-2): derby pugliese agli ospiti! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA BRINDISI CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Catania sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Catania in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RECUPERO DELICATO

Brindisi Catania, in diretta dallo Stadio “Franco Fanuzzi” naturalmente di Brindisi, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, mercoledì 1° novembre 2023. Parliamo di un recupero del girone C del campionato di Serie C 2023-2024, che nobiliterà questo giorno festivo con una sfida fra due piazze blasonate. Classifica alla mano, ecco che la diretta di Brindisi Catania si annuncia particolarmente delicata, dal momento che i padroni di casa pugliesi hanno appena 10 punti ma non se la passano molto meglio nemmeno gli ospiti siciliani, che troviamo a quota 12 punti.

DIRETTA/ Catania Avellino (risultato finale 0-2): irpini, tabù sfatato! (Serie C, 29 ottobre 2023)

Il recupero naturalmente potrebbe dare una mano, ma la posta in palio sarà già delicata. Il Brindisi infatti domenica ha perso in casa contro il Monopoli in un derby pugliese, stesso destino per il Catania, che si è dovuto arrendere al cospetto dell’Avellino davanti al proprio pubblico. Insomma, l’umore non è alto e la classifica inizia a destare qualche preoccupazione: oggi si può tornare a respirare, ma anche scivolare ancora di più nei guai, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Brindisi Catania…

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI CATANIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Brindisi Catania. Mister Ciro Danucci potrebbe schierare i padroni casa pugliesi secondo il modulo 4-4-2, con questi possibili undici titolari: Albertazzi in porta; la difesa a quattro formata da Valenti, Cappelletti, Bizzotto e Monti; altra linea a quattro pure a centrocampo, dove gli interpreti dal primo minuto potrebbero essere Golfo, Cancelli, Petrucci ed Albertini; infine, Bunino e Ganz dovrebbero comporre il tandem d’attacco per il Brindisi.

La risposta degli ospiti del Catania e del loro allenatore Luca Tabbiani potrebbe invece prevedere un modulo 4-3-3, nel quale indichiamo questi undici possibili titolari dal primo minuto: il portiere Bethers; i quattro difensori Rapisarda, Quaini, Curado e Mazzotta; a centrocampo invece una linea a tre nella quale potrebbero agire dall’inizio Zammarini, Ladinetti e Rocca; infine, disegniamo per il Catania un tridente d’attacco nel quale le tre maglie potrebbero essere affidate a Chiricò, Di Carmine e Marsura.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Brindisi Catania secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. Potrebbero essere favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 per la vittoria del Catania è quotato a 2,20, mentre il segno 1 per un successo del Brindisi è proposto a 3,25. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3,05 volte la posta in palio oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA