Diretta Brindisi Milano/ Streaming video tv: big match per l’Olimpia! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI MILANO: SI RINNOVA LA SFIDA!

Brindisi Milano, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Giacomo Dori, si gioca alle ore 17:00 di domenica 5 dicembre: siamo al PalaPentassuglia per il big match nella 10^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. L’Olimpia si presenta in Puglia da imbattuta: l’anno scorso, di questi tempi, aveva perso contro la Happy Casa che aveva operato il sorpasso in classifica ma stavolta le distanze sono più ampie, l’ultima vittoria contro Treviso (30 punti di margine) ha portato l’Armani a 6 punti di vantaggio sulla compagine di Frank Vitucci.

Diretta Trieste Trento/ Streaming video tv: l'Aquila prende il volo? (basket A1)

Che, per la seconda giornata consecutiva, sfida una big: prima della sosta per le nazionali Brindisi era caduta sul parquet della Virtus Bologna, terza sconfitta in campionato per una squadra che, nonostante un momento di flessione, resta pienamente in lotta per avere il fattore campo almeno nel primo turno dei playoff, se non addirittura in semifinale. Vedremo allora quello che succederà nell’attesissima diretta di Brindisi Milano; intanto noi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa sfida del PalaPentassuglia.

Diretta Virtus Bologna Sassari/ Streaming video tv: grande sfida! (basket)

DIRETTA BRINDISI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Milano non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 10^ giornata di campionato: il riferimento per tutte le gare di Serie A1 è la piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della stagione nazionale di basket. La visione del match sarà riservata agli abbonati, in diretta streaming video; per le informazioni utili – come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale – bisognerà consultare www.legabasket.it, il portale ufficiale della Lega.

DIRETTA/ Brescia Venezia (risultato finale 80-69) streaming: Della Valle 24 punti

DIRETTA BRINDISI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

È davvero attesa la diretta di Brindisi Milano: un altro test importante per l’Olimpia, reduce da un periodo difficile in Eurolega e che, al netto di questo, è andata avanti a giocare nonostante gli impegni delle nazionali, perché come sappiamo la principale competizione europea non si ferma. Dunque una Milano che potrebbe pagare qualcosa in termini di stanchezza, impegnata su due fronti egualmente importanti; in campionato l’Olimpia non ha ancora perso e chiaramente le statistiche e i record possono fare gola, ma Ettore Messina sa bene che la vera partita si gioca sul lungo periodo e cioè, innanzitutto, sul prendersi la vittoria della regular season.

Brindisi deve cercare di tenere il passo: l’anno scorso aveva stupito tutti per la qualità e il valore del suo campionato, ma in questa stagione la Happy Casa non è più una sorpresa ed era attesa ad un passo simile. Il che ovviamente crea qualche difficoltà nel tenere botta, come dimostra il fatto che a questo punto del torneo la squadra abbia perso due partite in più rispetto all’anno scorso; Frank Vitucci è però poco interessato ai paragoni (giustamente, aggiungiamo noi) volendo semplicemente mantenere un percorso che gli permetta di entrare nelle prime quattro e giocarsi il primo turno dei playoff con il favore del pronostico. Tra poco vedremo cosa succederà sul parquet del PalaPentassuglia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA