DIRETTA MILANO TREVISO/ Streaming video tv: Ettore Messina è il grande ex del match

DIRETTA MILANO TREVISO: L’EX DEL MATCH

Inevitabilmente i riflettori della diretta di Milano Treviso sono puntati su Ettore Messina: per l’attuale coach dell’Olimpia tre anni come allenatore di quella che fu la Benetton, dopo aver portato la Virtus Bologna sul tetto d’Europa e del mondo e aver già guidato (una prima volta) la nazionale italiana, contribuendo a plasmare quel gruppo che con Carlo Recalcati sarebbe salito sul tetto d’Europa. Messina era arrivato a Treviso in un contesto vincente: la squadra aveva appena vinto il suo terzo scudetto e la seconda Supercoppa Italiana, dunque gli era chiesto di proseguire i grandi trionfi e provare a fare strada in Eurolega.

Detto, fatto: al primo anno Messina aveva rivinto il campionato e raggiunto la finale della competizione europea – poi persa contro il Barcellona – mettendo in bacheca anche Coppa Italia e Supercoppa. Nella sua seconda stagione a Treviso il coach non si era ripetuto in Serie A1 (semifinale) ma aveva rivinto la Coppa Italia, in Eurolega si era fermato alla Top 16. L’anno seguente, l’ultimo per lui alla Benetton, altra Coppa Italia e quarti di Eurolega: alla fine dei conti dunque cinque trofei e un bel salto di qualità in Europa, quello che l’anno scorso ha fatto fare all’Olimpia Milano e che oggi potrebbe essere ancora migliore… (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA INTRIGANTE AL FORUM!

Milano Treviso si gioca in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 17:30 di domenica 21 novembre: valida per la 9^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, è una partita naturalmente molto intrigante per la storia che accomuna queste due società, una storia fatta di grandi trionfi e titoli messi in bacheca. Oggi l’Olimpia arriva al match da prima della classe, ancora imbattuta in campionato ma capolista anche in Eurolega, dove ha decisamente cambiato passo: una corazzata che sta dimostrando di poter valere le big europee, e intanto ha due match di vantaggio sulla concorrenza in Serie A1.

La Nutribullet, dopo aver giocato i playoff lo scorso anno, si sta confermando: nell’ultimo fine settimana ha battuto Cremona salendo al quarto posto in classifica, cioè alle spalle delle tre squadre che già sulla carta erano date per favorite nella vittoria della regular season. Max Menetti sta insomma rispettando le consegne ma questo pomeriggio la diretta di Milano Treviso si prospetta durissima; vedremo come andranno le cose sul parquet, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Treviso sarà affidata a Eurosport 2, e dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale infatti fa parte del decoder di Sky, al numero 211. Naturalmente rimane valida l’alternativa di Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster ufficiale della Serie A1 di basket: anche questa partita quindi sarà disponibile, previa sottoscrizione di un abbonamento, in diretta streaming video. Ricordiamo poi la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Milano Treviso è una grande classica: una partita ricca di ex (Ettore Messina, naturalmente) e doppi ex che rispondono ai nomi di Riccardo Pittis, Sasha Djordjevic, Massimo Bulleri e altri ancora, giocatori che hanno contribuito a scrivere la storia di queste due società. La realtà ovviamente è diversa in questo momento: il punto di svolta è arrivato quasi in contemporanea, perché dopo l’avvento di Giorgio Armani nell’Olimpia si è avuto l’addio della famiglia Benetton da Treviso, e dunque un club dominante e capace di giocare la finale di Eurolega ha dovuto ripartire dalle serie minori, conquistando infine il ritorno in Serie A1 nel 2019.

Adesso Treviso è una squadra che è tornata in Europa ma “soltanto” in Champions League; in attesa di poter conquistare almeno la Eurocup prova a fare la voce grossa in Italia, ma dovrà accettare una concorrenza folta con tante piazze che sono tornate a ruggire. Milano come detto sta volando, non ha ancora perso in campionato e come sempre dimostra di avere un roster decisamente sconosciuto a tante rivali; Messina i conti li farà al termine della stagione perché l’anno scorso aveva poi perso nettamente la finale scudetto, ma intanto questa Olimpia appare ancora più forte della versione 2020-2021, e questo è un grosso problema per tutte le rivali…



