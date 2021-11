DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI/ Video streaming tv: parla Scariolo (basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: PARLA SCARIOLO

Sempre più vicina la diretta di Virtus Bologna Brindisi, però adesso facciamo un passo indietro a domenica scorsa e alla vittoria della Virtus sul campo della Germani Brescia. Questo era stato il commento di coach Sergio Scariolo in sala stampa, al termine dell’incontro: “Direi una buona partita in generale, mi è piaciuto come questa volta abbiamo tenuto duro nei momenti difficili come quando la Germani si é avvicinata o sull’espulsione di Teodosic. La difesa non si misura sui punti subiti, è un criterio di 20 anni fa a cui neanche i bambini si affidano più. Ho visto un miglioramento perché abbiamo fatto una partita intera piuttosto che a metà come in altre occasioni. Grazie ai tifosi di Brescia per l’accoglienza emozionante e auguro alla Germani il meglio. Noi vogliamo essere una squadra completa dentro e fuori, che attacca e difende, e gioca a ritmo alto. Non vogliamo scimmiottare i nostri avversari ma vogliamo una nostra identità precisa e questa si crea sul campo. I tempi del processo di crescita non sono marcati né dalla classifica, né dall’ansia, né dall’allenatore. Li marca la natura. Il gioco. Abbiamo grandi ambizioni e siamo solo all’inizio ma vogliamo crescere più in fretta possibile”. Oggi Scariolo potrà dirsi soddisfatto da questo punto di vista? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Milano Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi non sarà garantita, di conseguenza il riferimento per seguire il match sarà naturalmente con la diretta streaming video sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket italiana.

DIRETTA SASSARI NAPOLI/ Video streaming tv: Piero Bucchi, esordio contro la grande ex

SCARIOLO NON VUOLE PASSI FALSI!

Virtus Bologna Brindisi, diretta dagli arbitri Sahin, Baldini e Capotorto, si gioca presso la Segafredo Arena naturalmente di Bologna, con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, domenica 21 novembre 2021, per la nona giornata della Serie A di basket. L’attesa cresce, perché la diretta di Virtus Bologna Brindisi mette di fronte due tra le formazioni più quotate del campionato, a cominciare naturalmente dai campioni d’Italia in carica, che vincendo a Brescia domenica scorsa hanno un bilancio di 6-2 dopo le prime otto giornate.

Anche Brindisi vanta sei vittorie e due sconfitte finora, però la Happy Casa nella scorsa giornata ha allenato in maniera forse imprevedibile, perdendo in casa contro Trento la partita che avrebbe dato ai pugliesi l’opportunità di rimanere da soli nella scia di Milano. Così non è stato e adesso bisogna cercare di rialzarsi, anche se francamente Virtus Bologna Brindisi non è sulla carta l’occasione più facile per ricominciare a vincere…

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA/ Video streaming tv: partita speciale per Della Valle

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Brindisi, abbiamo già capito l’importanza di questa partita per delineare le gerarchie tra le prime inseguitrici di Milano: per il momento, anche la Segafredo Virtus di coach Scariolo deve essere collocata dietro un’Olimpia incontenibile, comunque questo non è un problema, perché conta essere nelle posizioni di vertice. Domenica scorsa a Brescia è arrivato un ottimo segnale con un dominio totale (74-103) e uno Weems da copertina per i bolognesi, che poi in settimana hanno vinto in Eurocup il derby italiano contro Venezia. Se oggi arrivasse una nuova vittoria, la Virtus Bologna tornerebbe saldamente la numero 2 nel “ranking” del basket italiano.

Brindisi sta comunque facendo benissimo e, anzi, il giudizio sul rendimento in campionato sarebbe ancora migliore senza il rimpianto per l’occasione persa settimana scorsa, quando la Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci ha perso in casa contro Trento una partita che avrebbe potuto proiettare Brindisi al secondo posto da sola, davanti proprio alla Virtus e alle spalle solamente di Milano. Invece è arrivata una bruciante sconfitta in volata (78-80) alla quale si cercherà di porre rimedio oggi: difficile, ma se Trento ha vinto a Brindisi, i pugliesi possono espugnare Bologna…



© RIPRODUZIONE RISERVATA