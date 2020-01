Diretta Brindisi Paok/ Streaming video tv: partita da vincere per la Happy Casa

Brindisi Paok, in diretta dal PalaPentassuglia della città pugliese, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 21 gennaio, per la dodicesima giornata del gruppo D della Champions League 2019-2020 di basket. La Happy Casa Brindisi finora ha raccolto quattro vittorie e sette sconfitte, un rendimento che sembrerebbe insufficiente per entrare nelle prime quattro in classifica che si qualificheranno agli ottavi al termine della stagione regolare. L’anno nuovo in Champions League per i pugliesi è iniziato con una pesante sconfitta casalinga contro il Digione e poi con la sconfitta in casa del Besiktas, di conseguenza stasera Brindisi Paok sarà un bivio decisivo per le ambizioni della Happy Casa. I greci del Paok Salonicco infatti a loro volta finora hanno raccolto quattro vittorie e sette sconfitte: ecco dunque che la squadra vincente stasera rimarrà in corsa almeno per il quarto posto, mentre gli sconfitti di fatto saluteranno l’Europa per questa stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Paok non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA BRINDISI PAOK: IL CONTESTO

Dunque servirà solamente la vittoria per la Happy Casa nella diretta di Brindisi Paok. Gli uomini di coach Frank Vitucci infatti giocano in casa contro i greci, appaiati proprio ai pugliesi all’ultimo posto: la classifica del girone D è ancora molto corta e di conseguenza si può ancora sperare, ma naturalmente solo chi riuscirà a vincere oggi potrà mantenere vive le proprie speranze. Brindisi ha certamente bisogno di invertire il trend recente in Champions League e per farlo proverà ad affidarsi al fattore campo, dal momento che la Happy Casa ha vinto quattro delle cinque partite disputate fino ad oggi davanti al pubblico amico del PalaPentassuglia. Questo sarà un requisito necessario per rimanere in corsa, poi per entrare davvero fra le prime quattro servirà almeno uno squillo anche in trasferta, perché con sole sconfitte lontano da Brindisi appare davvero difficile pensare di poter fare strada…



