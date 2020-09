Diretta/ Brindisi Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA BRINDISI PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Inizia finalmente la diretta di Brindisi Pesaro: la Carpegna Prosciutto ancora una volta ha evitato quella che sarebbe stata una retrocessione senza appelli, ma non per propri meriti. Qualche anno fa era stato il fallimento di Caserta a consentire alla società adriatica di rimanere in Serie A1; questa volta invece Pesaro sarebbe finita al piano di sotto se non fosse stato per il lockdown. Alla sosta forzata la squadra aveva vinto appena una partita: verdetto inevitabile, ma poi è successo che i campionati si sono fermati e che la Lega e la FIP hanno deciso di congelare qualunque verdetto. Lo stop tuttavia ha impedito a Pistoia di iscriversi alla Serie A1 2019-2020: a quel punto il massimo campionato è ripartito (o ripartirà) con 16 squadre che sono quelle che giocano oggi la Supercoppa Italiana, dunque ancora una volta la Vuelle si è clamorosamente salvata. Cosa succederà invece quest’anno? Lo scopriremo, sicuramente a partire da questa partita di esordio ufficiale al Geovillage di Olbia: dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet, perché finalmente la palla a due di Brindisi Pesaro si sta per alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv, almeno salvo variazioni di palinsesto; il modo che avrete per seguire questa partita di Supercoppa è come sempre la piattaforma Eurosport Player, che è un servizio riservato agli abbonati e permette di assistere alle sfide di basket in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA VUELLE SI AFFIDA A JASMIN REPESA

Brindisi Pesaro è dietro l’angolo: la Carpegna Prosciutto ha scelto di prendersi una firma importante per affrontare la nuova stagione, ovvero quella di Jasmin Repesa. Allenatore di grande esperienza, che ha soprattutto il vantaggio di aver allenato a lungo nel nostro Paese: ha guidato Roma e Fortitudo Bologna, Treviso e Milano e sempre con risultati abbastanza buoni. I trofei conquistati sono sei: due scudetti (Aquila e Olimpia), due Coppe Italia entrambe con la società meneghina e poi le Supercoppe raccolte ancora con Fortitudo e Milano, nello stesso anno in cui aveva festeggiato il tricolore. Inoltre, il tecnico croato ha vinto tanto in patria con Cibona e Cedevita Zagabria, ma è andato a festeggiare anche in Turchia dove con il Tofas Bursa ha messo in carniere due campionati e una Coppa nazionale. Adesso la nuova sfida: lottare per la salvezza con una Pesaro che non ha i fondi per competere anche solo per inserirsi in zona playoff. La presenza di Repesa in panchina potrebbe essere determinante per provare a cambiare la storia recente della società, questa sera c’è il primo impegno e siamo ansiosi di scoprire come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Brindisi Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Nicolini e Giacomo Dori, si gioca alle ore 17.00 di giovedì 3 settembre: siamo nel gruppo D della Supercoppa Italiana 2020 di basket, un girone che si apre soltanto oggi. Un calendario strano, quello dell’evento che ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione di pallacanestro; qui siamo in campo neutro, al Geovillage di Olbia, dove si disputano tutte le gare di un raggruppamento che comprende le squadre del Centro e Sud Italian con ovviamente Sassari. La Happy Casa riparte da Frank Vitucci, allenatore che aveva fatto bene nei suoi precedenti in Puglia, ma anche avendo perso la sua principale bocca di fuoco e dovendo adesso riprendere il ritmo e l’amalgama giusti per inserirsi nella corsa ai playoff; come sempre in casa Pesaro la situazione è traballante dal punto di vista economico, ma se non altro la squadra si è ritrovata in Serie A1 e affronta un nuovo anno con entusiasmo. Vediamo allora quali potrebbero essere i temi forti nella diretta di Brindisi Pesaro, la cui palla a due è attesa ormai tra poco.

DIRETTA BRINDISI PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Brindisi Pesaro si apre con la Happy Casa chiaramente favorita: la società pugliese negli ultimi anni ha dimostrato di poter fare passi avanti importanti nel nostro basket, da quando si è spinta al piano di sopra ha sempre avuto allenatori di un certo livello e si è già tolta più volte lo sfizio di qualificarsi ai playoff. Serve adesso il salto di qualità vero, quello che permetta eventualmente di andare a giocarsi i titoli; non sarà facile perché in Italia ci sono corazzate che fanno lca differenza, ma la strada intrapresa è quella giusta. A Pesaro invece si lavora giorno per giorno, idealmente: da qualche anno la società marchigiana ha un budget risicato che le permette giusto di competere per rimanere nella massima categoria, sempre con grandi sforzi. Da questo punto di vista il lockdown è stato salvifico per la squadra, che adesso è ripartita con la firma di Jasmin Repesa e dunque un tecnico importante, ma l’obiettivo come sempre rimane quello della salvezza e, in Supercoppa, si proverà a cercare qualche certezza in più.



