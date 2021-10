DIRETTA/ Brindisi Sassari video streaming tv: la storia si ripeterà?

DIRETTA BRINDISI SASSARI: LA STORIA SI RIPETE?

La diretta di Brindisi Sassari ci propone un curioso precedente, che riguarda la Happy Casa. Abbiamo ricordato come la squadra di Frank Vitucci abbia perso la prima di campionato, cadendo all’overtime sul parquet di Trieste: ebbene, nella stagione 2020-2021 il primo turno di Serie A1 aveva visto Brindisi andare a Venezia, dunque ancora nel Nord-Est d’Italia, e a vincere era stata la Reyer. Perché citiamo l’episodio? Perché dopo quella sconfitta la Happy Casa aveva iniziato a carburare sul serio: erano arrivate 10 vittorie consecutive, culminate nel grande colpo di Milano che aveva portato la squadra al primo posto in classifica.

Ecco: se la storia in qualche modo è destinata a ripetersi, può anche essere che dalla sconfitta dell’Allianz Dome Brindisi riparta più forte di prima aprendo un’altra grande serie, del resto le qualità del gruppo a disposizione di Frank Vitucci le conosciamo bene e il roster pugliese ha tutte le carte in regola per disputare una stagione del tutto simile a quella passata. Questo, anche al netto della potenziale striscia di vittorie che dovesse aprirsi oggi; vedremo in ogni caso come andranno le cose tra poco, sul parquet del PalaPentassuglia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRINDISI SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, che rimane la casa di alcune partite del campionato di basket Serie A1; abbiamo poi la grande novità della stagione che, come già detto, è il broadcaster Discovery + che fornirà tutte le gare del torneo nazionale. La visione sarà naturalmente in diretta streaming video e riservata agli abbonati; inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione tutte le informazioni utili su questo match, come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornato in tempo reale.

BRINDISI SASSARI: SUBITO UN BIG MATCH!

Brindisi Sassari è in diretta dal PalaPentassuglia, alle ore 20:00 di sabato 2 ottobre: questo anticipo prosegue il programma della 2^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e dunque ci confrontiamo subito con un big match tra due squadre che partono per provare a vincere lo scudetto, o comunque riuscire a prendersi un posto in semifinale. La Happy Casa però ha inaugurato male il suo torneo, perdendo a Trieste dopo un overtime; una sconfitta che Frank Vitucci vuole immediatamente vendicare, anche se ovviamente sa bene che non sarà facile.

Per il Banco di Sardegna è arrivata la vittoria sul filo di lana nei confronti di Pesaro, dunque per Demis Cavina un ottimo esordio in Serie A1 ma adesso arriva una sfida che rappresenta già un test durissimo e indicativo. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Brindisi Sassari, attesa tra poche ore: aspettando appunto la palla a due della partita, proviamo a valutare insieme quelli che possono essere i temi principali legati a una serata che, almeno nelle premesse, dovrebbe essere entusiasmante.

DIRETTA BRINDISI SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

È passato davvero poco tempo dall’ultima Brindisi Sassari: esattamente due settimane, ed eravamo qui al PalaPentassuglia per i quarti di Supercoppa. Trascinata da Nick Perkins, la Happy Casa si era presa una vittoria che di fatto non era stata troppo in discussione, volando in semifinale dove aveva messo paura a Milano con una straordinaria rimonta nel terzo periodo; poi però è arrivato il campionato e, come detto, i pugliesi sono subito caduti a Trieste dimostrando, in questo caso in negativo, come la nostra Serie A1 si stia sempre più livellando e, soprattutto all’inizio della stagione, i colpi a sorpresa possano arrivare ovunque.

Sassari ha esordito bene, ma contro Pesaro ha comunque rischiato di lasciare per strada punti casalinghi; da una parte la Vuelle ha confermato i suoi ottimi propositi che si erano già visti l’anno scorso, dall’altra la Dinamo deve ancora trovare i riferimenti dopo un’estate nella quale ha perso l’allenatore e due giocatori chiave del quintetto titolare. Sarà dunque una partita che risentirà ancora di roster che si devono conoscere e mettere in sintonia, ma non per questo la diretta di Brindisi Sassari sarà meno entusiasmante e allora non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose…



