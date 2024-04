DIRETTA/ Brindisi Sorrento video streaming tv: i pareggi dominano nella storia (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA BRINDISI SORRENTO: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Brindisi Sorrento, ma prima di addentrarci nel vivo del match diamo uno sguardo ai testa a testa tra queste due squadre. I biancoblu hanno ottenuto cinque vittorie conto il Sorrento, tre in meno dei rossoneri. L’esito più gettonato invece è il pareggio con 12 segni X in 25 sfide, quasi la metà. Eppure il pari manca dal 2021, da quattro partite, dopo che c’era stato un periodo incredibile da sette pareggi in otto partite tra il 1982 e il 2021.

Per trovare la patita con più reti segnate in questo testa a testa tra Brindisi e Sorrento bisogna andare indietro nel tempo fino al 1977 quando alla seconda giornata di Serie C la sfida terminò 3-2 per i biancoblu. Per il resto questo scontro non è mai stato ricco di reti, basti pensare che in 25 partite entrambe le squadre hanno una media gol inferiore all’1 a partita (19 gol per Brindisi, 23 per Sorrento). (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BRINDISI SORRENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Brindisi Sorrento di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

BELLA SFIDA

Seguiamo la diretta Brindisi Sorrento valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 16.15 del 13 aprile 2024. I pugliesi occupano l’ultima posizione con soli 21 punti all’attivo e tre giornate al termine del Girone C. I punti di distanza dal Monterosi di Scazzola sono sette e perciò sarà necessario vincere tutte le ultime partite disponibili per sperare di evitare la retrocessione diretta. Nelle ultime due sfide, il Brindisi è riuscito a battere il Francavilla e il Crotone ma deve allungare la striscia positiva di altre tre partite.

Molto più semplice, invece, la situazione di classifica del Sorrento che si trova a quota 45 punti e in zona playoff. Il decimo posto a pari punti con il Foggia obbliga la squadra di Vincenzo Maiuri a cercare una vittoria anche in Puglia. I tre punti in casa Sorrento sono arrivati nell’ultima partita nello scontro diretto con il Latina.

BRINDISI SORRENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle formazioni ufficiali della diretta Brindisi Sorrento pronta a giocarsi sabato 13 aprile 2024 allo Stadio Franco Fanuzzi. Nicola Losacco potrebbe voler confermare la formazione che ha battuto il Crotone nell’ultima giornata con la certezza dell’attacco formato da Trotta e Pagliuca. I ballottaggi più importanti si creeranno a centrocampo dove Labriola e Bagatti scalpitano per ottenere la titolarità.

Conferme anche per il Sorrento di Vincenzo Maiuri pronto ancora ad affidarsi alla coppia Martinago-Ravasio per impensierire i difensori del Brindisi. Verso la conferma anche il terzetto difensivo formato da Blondett, Loreto e Fusco solidi ed efficaci soprattutto nell’ultima partita vinta ai danni del Latina.

BRINDISI SORRENTO, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Brindisi Sorrento di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 3,10 mentre il suo opposto a 2,15. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,10 sull’importo scommesso.

