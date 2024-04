DIRETTA/ Sorrento Latina video streaming tv: ecco i numeri dei 17 precedenti (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA SORRENTO LATINA: TESTA A TESTA

Sta iniziando la diretta Sorrento Latina, ma prima di addentrarci nel match diamo un’occhiata ai testa a testa. In tutta la loro storia, le due squadre si sono sfidate 17 volte con 7 successi rossoneri, 4 dei neroazzurri e 6 pareggi. Nel match d’andata, la gara è terminata 2-0 per il Sorrento in casa del Latina con le reti decisive di Martignano nel primo tempo e Ravasio nella ripresa.

La vittoria più recente del Latina è invece del 2013 quando vinsero in Campania per 2-1 grazie a Barraco e Agodirin che rimontarono l’1-0 momentaneo di Tortolano. L’ultimo segno X è invece del 1988, 1-1 sul campo del Latina. Il successo con lo scarto maggiore è invece del 1987 in Lega Pro quando il Sorrento vinse 3-0. Storicamente non è una sfida ricca di gol dato che solo due volte si è raggiunta quota 3 gol segnati, per il resto al massimo due reti complessivamente. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SORRENTO LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Sorrento Latina sarà visibile in due modi diversi: quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, tramite le sopracitate modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

I NERAZZURRI CI CREDONO

Una bella occasione quella che si prospetta per i nerazzurri in questa diretta di Sorrento Latina che si gioca oggi, 6 aprile 2024, alle ore 16.15: i campani arrivano a questa sfida dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Monopoli per 1-0.

Attualmente si trovano al 12º posto in classifica e cercheranno di ritrovare la strada della vittoria per risalire la graduatoria. Dall’altra parte del campo, i pontini nerazzurri del Latina sono ottavi dopo le due vittorie consecutive. L’ultima di queste è stata ottenuta in maniera netta, con un risultato di 3-0 contro il Foggia.

SORRENTO LATINA: PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta di Sorrento Latina. Per i campani, ci si aspetta che Ravasio abbia uno spazio in avanti. Nonostante la carenza di gol, è considerato l’attaccante migliore a disposizione della squadra e sarà fondamentale nelle azioni offensive.

Dall’altra parte del campo invece, per i nerazzurri del Latina, ci sarà Marino, che dalla difesa può rendersi pericoloso su ogni calcio piazzato grazie al suo colpo di testa.

SORRENTO LATINA, LE QUOTE

Molte persone sono interessate a capire il pronostico di questa partita per decidere come poter scommettere: importante capire ed analizzare bene e con responsabilità le quote della diretta di Sorrento Latina sul bookmaker della Snai: il segno 1 è fissato a 2,1 mentre il suo opposto a 2,3. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2,6.











