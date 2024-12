Era una delle gare più attese di giornata e – come vedremo nel video con i gol e gli highlights del match – non ha deluso le aspettative il derby campano tra Sorrento e Giugliano. Due squadre con momenti ben diversi e alla fine hanno prevalso meritatamente i padroni di casa mentre continua la crisi degli ospiti, alle prese comunque con una rosa piuttosto rimaneggiata.

Partita a senso unico fin dalla prima parte del match dove il Sorrento ci prova in più circostanze, il Giugliano prova a ripartire in contropiede ma non farà praticamente mai male nel corso della partita. Al minuto 3 ci prova subito il Sorrento con Bolsius ma l’acrobazia termina di poco a lato, due minuti e ci prova Guadagni (tra i migliori in campo) ma il suo tiro cross è velenoso ma impreciso.

Queste faranno solo da preambolo al gol e al minuto 14 è il Sorrento a portarsi meritatamente in vantaggio. Bella azione corale ed è Cucurullo che segna con un bel destro insaccando dietro all’incolpevole Russo. Un Giugliano letteralmente in bambola e che non ha mai davvero reagito ai colpi della formazione rossonera, dominatrice dall’inizio alla fine.

Sorrento show, è baratro totale per il Giugliano

Dopo l’1 a 0 non c’è la reazione del Giugliano ed anzi il Sorrento firma subito il bis. Corner di De Francesco e Di Somma anticipa tutti e insacca dietro ad un Russo che in questo caso non è perfetto. Per il resto del primo tempo è un dominio dei padroni di casa ed anzi Russo in un altro paio di occasioni salva il Giugliano da uno scarto più pesante.

Nella ripresa gli ospiti provano a fare la gara, creano qualche piccola occasione ma non sono mai davvero pericolosi e sembrano una squadra lontana parente di quella che ammiravamo a inizio stagione. Il Sorrento controlla, c’è una serie di cambi e qualche giallo ma la sfida sembra ormai essere ben indirizzata e neanche i cambi risolvono la situazione.

Prova a fare qualcosa il neo entrato Njambe ma è troppo poco e alla fine il Sorrento firma il tris, è ancora lo scatenato Guadagni a servire la palla a Musso che realizza il tris e chiude la pratica. Il Sorrento entra in piena zona Playoff mentre si allontana il Giugliano, sempre più in crisi totale di risultati.

