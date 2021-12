Diretta Brindisi Treviso/ Streaming video Rai: per rialzare la testa! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI TREVISO: PER IL RISCATTO!

Brindisi Treviso, in diretta dal PalaPentassuglia, si gioca alle ore 20:45 di domenica 19 dicembre: la partita è valida per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Entrambe le squadre hanno voglia di riscatto: la Happy Casa ha perso male le ultime due partite, se il ko contro Milano ci poteva stare – ma forse non come è maturato – ben più preoccupante è stata la caduta di Reggio Emilia, in cui i pugliesi hanno nuovamente evidenziato lacune offensive che bisogna al più presto colmare per non perdere contatto dalle prime della classifica.

La Nutribullet aveva invece un’ottima occasione per migliorare la sua posizione, ma si è fatta sorprendere da Pesaro: sconfitta interna contro un’avversaria in difficoltà (anche se in ripresa), Max Menetti adesso ha bisogno di ritrovare subito contatto per tentare di risalire la corrente, visto che l’obiettivo primario è quello di qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia. Aspettiamo allora che la diretta di Brindisi Treviso si giochi, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che possono emergere dalla partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Treviso sarà affidata a Rai Sport, dunque appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di diretta streaming video su sito o app di Rai Play. Da quest’anno, tutte le partite del campionato di basket sono fornite da Discovery Plus: il broadcaster, cui bisognerà essere abbonati – a pagamento, ovviamente – permette dunque di seguire qualunque match di Serie A1 con il servizio di diretta streaming video. Inoltre, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRINDISI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Treviso è una partita nella quale sia la Happy Casa che la Nutribullet devono far vedere di potersi riprendere: in particolare può essere interessante il discorso sui pugliesi, che come ricorderete nella scorsa stagione sono stati una grande rivelazione al punto di rivaleggiare con Milano per il primo posto in regular season (per di più l’Olimpia è stata battuta due volte nel corso del campionato). Frank Vitucci è partito molto bene anche quest’anno, ma poi qualche difficoltà c’è stata; anche e soprattutto in Champions League, in campionato come detto Brindisi è crollata contro Milano dopo aver giocato un ottimo primo quarto, e a Reggio Emilia è come se avesse accusato il colpo giocando una partita decisamente brutta in attacco.

Treviso tutto sommato sta facendo il campionato che ci si aspettava, ovvero in linea con una potenziale qualificazione ai playoff che replicherebbe quella della passata stagione; per ora tuttavia ancora troppi alti e bassi, e allora bisognerà vedere come i veneti reagiranno già alla sconfitta interna contro Pesaro, naturalmente al netto del risultato che maturerà questa sera – a Brindisi si può certamente perdere in termini generali – perché quel che vuole Menetti è fornire delle risposte importanti sul piano del gioco della personalità. Vedremo allora quello che succederà sul parquet del PalaPentassuglia…



