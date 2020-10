Diretta Brindisi Treviso/ Streaming video tv: match speciale per Vitucci (basket A1)

DIRETTA BRINDISI TREVISO: VENETI RISCHIANO!

Brindisi Treviso, che verrà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Christian Borgo e Andrea Valzani, va in scena domenica 18 ottobre con palla a due alle ore 19:00. Ancora una volta, qui per la 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, la De’ Longhi affronta un impegno in questa fascia oraria e spera di portare a casa una vittoria che, soprattutto, eviterebbe il terzo ko consecutivo. La lotta casalinga contro Brescia è stata fiera ma alla fine la squadra veneta ne è uscita con la sconfitta; serve allora riprendere il discorso per non trovarsi in fondo alla classifica con l’obbligo di risalire la corrente, ma l’avversaria di oggi è particolarmente tosta perché la Happy Casa può concretamente lottare per una delle prime quattro posizioni in regular season, come aveva già mostrato lo scorso anno, e vuole fare il definitivo salto di qualità. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brindisi Treviso, intanto mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali della sfida.

DIRETTA BRINDISI TREVISO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Treviso non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, vista la fascia oraria; come sempre poi l’appuntamento per tutti gli appassionati è come sempre sul portale Eurosport Player, che fornisce le partite del torneo in diretta streaming video (bisognerà essere abbonati al servizio). Sul sito ufficiale www.legabasket.com potrete inoltre consultare il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, come anche i contenuti multimediali e tutte le informazioni utili.

DIRETTA BRINDISI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Treviso ci presenta una partita strana, almeno come premesse: delle due la società storica è quella veneta, ma dopo l’addio del gruppo Benetton questo club che ha vinto scudetti e coppe ha dovuto accettare di ripartire dalle serie minori e ricostruire la scalata in Serie A1, avvenuta alla fine grazie a Max Menetti e all’arrivo in corsa di David Logan, che ancora oggi fa parte di questa squadra. Il primo traguardo da tagliare resta quello della salvezza, magari provando a guardare un po’ più a fondo nella speranza di timbrare un posto nei playoff. Impresa che si preannuncia complessa perché certi rapporti di forza sembrano già stabiliti, e tra le realtà di livello superiore troviamo una Brindisi che spera appunto di aver fatto quel passo in più. Di sicuro la Happy Casa è oggi tra le squadre che possono dire di aver cambiato la geografia del basket italiano, ponendosi come reali alternative a quelle piazze che per problemi economici e non solo hanno lasciato strada; arrivare a giocare la finale come fatto in passato da Reggio Emilia e Trento non è più impossibile, pur se forse oggi un po’ più complesso rispetto alle ultime stagioni. In ogni caso, andiamo passo per passo e aspettiamo di capire cosa succederà questa sera sul parquet del PalaPentassuglia…

