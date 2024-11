DIRETTA BRUGES ASTON VILLA (RISULTATO 1-0): FINE SECONDO TEMPO

Cambi in casa belga con gli ingressi di Vetlsen e Meijer al posto di Tzolis e Nielsen. Cartellino giallo per il nuovo entrato Vetlesen, per lui intervento irregolare nettamente in ritardo. Punizione battuta da centrocampista Tielemans che impensierisce la difesa avversaria con un pallone scodellato in mezzo.

La difesa allontana ed è tutto da rifare. Emery prova il tutto per tutto con il cambio in avanti: inizia la gara di Buendia, termina quella dell’attaccante Watkins. Il tecnico trova sfoderare la tecnica dell’argentino per saltare la muraglia creata dagli avversari. Dopo 90 minuti ecco il triplice fischio, vince il Bruges a sorpresa contro la capolista Aston Villa. (Marco Genduso)

DIRETTA BRUGES ASTON VILLA (RISULTATO 1-0): SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo della sfida tra Bruges e Aston Villa. Subito un episodio che può decidere la partita. Tocco con il braccio da parte del difensore Mings, per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore per i belga. Dal dischetto si presenta il trequartista Vanaken. Il portiere argentino Martinez prova ad infastidire l’avversario ma niente da fare.

Vantaggio di casa con il portiere spiazzato. Cambio per gli inglesi inizia la sfida dell’attaccante Duran al posto di McGinn. Inglesi che non riesco a rispondere al colpo subito, si difende la squadra di casa che attacca in contropiede. (Marco Genduso)

DIRETTA BRUGES ASTON VILLA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo con un risultato a reti bianche tra Bruges e Aston Villa. Sfida che ha visto diverse occasioni sia da una parte che dall’altra. La formazione inglese arriva bene sul fondo con il francese Kamara che invita al colpo di testa McGinn. La palla sfortunatamente per gli inglesi termina fuori. Nel frattempo due cartellini gialli per i controlli dell’Aston Villa: Diego Carlos e Mings.

Tziolis per poco non sblocca risultato quando al minuto 30 riceve il pallone e calcia verso la porta trovando l’ottima risposta di Emiliano Martinez. Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le due squadre all’intervallo con il risultato di 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA BRUGES ASTON VILLA (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della sfida che vede scendere in campo Bruges e Aston Villa. La prima emozione arrivo al minuto otto con il cross da parte del giamaicano Bailey che attraversa tutta l’area di rigore trovando Rogers. Il portiere ex Liverpool Mignolet blocca senza problemi. Rischia il cartellino giallo l’ex Borussia Dortmund Maatsen ma il direttore di gara lo grazia.

Ecco il primo cartellino giallo della partita. A beccarselo Nielsen, reo di aver fatto un intervento irregolare. Aston Villa che sfiora la rete con la conclusione di Watkins, l’attaccante inglese viene ben marcato dalla difesa. (Marco Genduso)

DIRETTA BRUGES ASTON VILLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche della diretta di Bruges Aton Villa, visto che abbiamo molti dati interessanti che sicuramente ci faranno capire i pattern delle due squadre nel corso del match. Il Club Brugge è una compagine abbastanza equilibrata, circa 25 metri di distanza nel corso dei novanta minuti per i belgi e un pressing di 7,5 km per giocatore, escludendo ovviamente l’estremo difensore. I Villans invece preferiscono un gioco più improntato sul possesso palla, distanza del blocco difensivo pressoché identico al Bruges.

La differenza tuttavia è che gli inglesi registrano quasi 700 passaggi tentati per partita, con una percentuale pari al 91% di riuscita. I belgi sotto questo punto di vista ne registrano l’85% però su 600 passaggi tentati. Il Bruges segna la maggior parte delle sue reti nelle fasi iniziali del secondo tempo, mentre invece gli inglesi alla fine del primo tempo. Quindi attenzione ai possibili 1-1 che potrebbero nascere dopo il triplice fischio. Passiamo adesso al commento live della diretta di Bruges Aston Villa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BRUGES ASTON VILLA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Bruges Aston Villa sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà anche disponibile la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le emozioni della partita con aggiornamenti costanti sull’andamento della partita.

BRUGES ASTON VILLA: I TESTA A TESTA

Primo match ufficiale nella diretta di Bruges Aston Villa, Essendo la prima partita purtroppo non esistono precedenti, quindi sarà un peccato per tutti gli amanti delle tinte storiche dello sport più bello del mondo perché oggi vi dobbiamo proporre un testa a tetsa sul recente stato di forma delle due compagini. I belgi hanno inizizto il cammino europeo con una sconfitta contro il Borussia Dortmund per 3-0, a questo si aggiunge anche il 3-1 a San Siro ad opera del Milan.

Solo una vittoria contro lo Sturm Graz in un risicato 1-0, invece per i Villans cammino fin qui da incornicare avendo vinto tre partite su tre: la prima per 3-0 contro gli Young Boys, la seconda invece è stato un illustre 1-0 contro il Bayern Monaco, mentre l’ultima squadra a subire le pene inglesi è stata il Bologna per 2-0. Ora spostiamoci sulle statistiche della diretta di Bruges Aston Villa per avere ancora di più il quadro della situazione sotto controllo. (agg. Gianmarco Mannara)

BRUGES ASTON VILLA, EMERY CERCA CONFERMARE…

Il mercoledì della quarta giornata della fase campionato di Champions League si apre in Belgio con la diretta Bruges Aston Villa. Ad affrontarsi saranno due squadre molto offensive e divertenti da vedere che potrebbero farci davvero divertire. I padroni di casa del Bruges hanno bisogno di punti dopo aver vinto una sola delle tre partite disputate fino ad ora. Molto meglio l’Aston Villa di Emery che cerca la vittoria per confermare il primo posto ottenuto dopo il 2 a 0 rifilato al Bologna.

BRUGES ASTON VILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della partita analizzando due squadre offensive e con caratteristiche simili. Il Bruges di Hayen andrà in campo con il solito 4-2-3-1con Mignolet tra i pali e difeso da Seys, Ordóñez, Mechele e De Cuyper. Jashari e Nwadike agiranno in mediana con il sostegno di Vanaken. Olsen e Tzolis saranno i due esterni con Vermant unica punta.

Scende in campo a specchio Unai Emery che si affida al carisma di Martinez tra i pali con la difesa formata Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Maatsen. Onana e Tielemans sono le certezze della mediana con Bailey, Rogers e McGinn sulla trequarti a sostegno del colombiano Duran.

BRUGES ASTON VILLA, LE QUOTE

Analizziamo le quote per la diretta Bruges Aston Villa proposte da Sisal. Il Bruges, nonostante giochi in casa, parte sfavorito: la vittoria dei belga è data a 3,40, mentre il successo degli inglese è quotato a 2,05 con il pareggio X a 3,60.