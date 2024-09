DIRETTA BRUGES BORUSSIA DORTMUND: I TESTA A TESTA

Vicini alla diretta di Bruges Borussia Dortmund, raccontiamo di una partita che si è giocata otto volte: un contesto dunque piuttosto interessante quello formato dai testa a testa, e bisogna anche dire che i primi due incroci sono di un ottavo in Coppa Uefa nel 1987-1988 mentre le altre sei sfide in Champions League, ma nel 2003 avevano riguardato il terzo turno preliminare. Curiosamente, per due volte si è andati oltre i 180 minuti: 37 anni fa clamorosa rimonta del Bruges che, sconfitto 3-0 in Germania, aveva replicato al Jan Breydel con Jan Ceulemans (doppietta) e Leo Van der Elst, per poi qualificarsi ai supplementari grazie a Franky Van der Elst e Ceulemans, che aveva completato la tripletta.

Edin Terzic si è dimesso dal Borussia Dortmund/ Torna Klopp? (13 giugno 2024)

Bruges poi vincente ai rigori nel terzo turno preliminare di Champions League, ma da quel momento in quattro partite dei gironi il Borussia Dortmund ha ottenuto tre vittorie a fronte di un pareggio e, soprattutto, non ha più subito gol dai belgi. Le ultime sfide sono datate novembre 2020, entrambe terminate 3-0: sulla panchina giallonera sedeva Lucien Favre, qui a Bruges il tris da parte del Borussia Dortmund era stato servito tra il 14’ e il 32’ da Thorgan Hazard e, tanto per cambiare, Erling Haaland che aveva realizzato una doppietta, toccando 4 gol in quell’edizione di Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

ALBO D'ORO CHAMPIONS LEAGUE/ Il Real Madrid alza la "Decimoquinta"! (oggi 1 giugno 2024)

DIRETTA BRUGES BORUSSIA DORTMUND, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Bruges Borussia Dortmund sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV. Noi vi proponiamo l’alternativa con una diretta testuale che vi aggiornerà sugli eventi salienti della partita.

BRUGES BORUSSIA DORTMUND: IN CAMPO I FINALISTI DELLO SCORSO ANNO

Alle 21,00 di mercoledì 18 settembre scenderà in campo la diretta Bruges Borussia Dortmund per la prima giornata di Champions League. Le due squadre si affronteranno al debutto di questa competizione con la volontà di imporsi anche a livello europeo.

DIRETTA/ Real Madrid Borussia Dortmund (risultato finale 2-0): Vinicius chiude la finale! (1° giugno 2024)

I padroni di casa arrivano da quattro vittorie di fila in campionato e vogliono confermare le buone prestazioni anche in Champions League dopo una stagione di assenza. Torna dopo la finale di Champions League dello scorso anno un Borussia Dortmund che ha iniziato fortissimo la sua stagione chiudendo quattro partite da imbattuto.

BRUGES BORUSSIA DORTMUND, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo è fondamentale approfondire le probabili formazioni della diretta Bruges Borussia Dortmund. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-2-3-1 di Hayen che dovrà sfruttare al meglio De Cuyper e Sabbe sull’esterno. Vetlessen, Jashari e Vanaken formeranno un centrocampo di qualità elevatissima a sostegno di Jutglà.

A specchio anche Nuri Sahin che si affiderà ancora all’efficienza di Malen e Adeyemi sugli esterni per sfruttare al meglio la loro velocità. Can e Sabitzer saranno in mediana a sostegno di Brandt che sarà chiamato ad imbucare un Guirassy al debutto in Champions League con il Borussia Dortmund.

BRUGES BORUSSIA DORTMUND, LE QUOTE

Vediamo anche le quote della diretta Bruges Borussia Dortmund utilizzando le proposte di Sisal. I padroni di casa partono sfavoriti e vedono l’1 in loro favore a 3,50 contro il 2,00 per il Borussia Dortmund e il pareggio X a 3,50.