DIRETTA/ Bruges Fiorentina video streaming tv: storia ostica per i belgi! (Conference League, 8 maggio 2024)

DIRETTA BRUGES FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Se nell’affrontare la diretta di Bruges Fiorentina avevamo parlato, in occasione della semifinale di andata, degli incroci tra i viola e le squadre belghe, adesso è giusto concentrarci su quello che il Bruges ha fatto nel corso della storia contro le nostre rappresentanti. I precedenti naturalmente non mancano: in totale sono 21 contando anche la sconfitta di giovedì scorso all’Artemio Franchi. Il bilancio a dire il vero non è lusinghiero: appena 5 vittorie, con altrettanti pareggi e dunque ben 11 sconfitte. In Europa League era arrivato il doppio ko contro il Napoli nel girone del 2015-2016, erano i primi partenopei di Maurizio Sarri che al Jan Breydel erano passati per 1-0 dopo aver vinto 5-0 al San Paolo.

Le vittorie sono due contro Milan e Roma, e poi la Juventus: qui bisogna approfondire perché era la semifinale di Coppa dei Campioni 1977-1978, all’andata al Comunale aveva deciso Roberto Bettega ma poi i belgi avevano replicato con Fons Bastijns e avevano guadagnato i tempi supplementari, trovando con René Vandereycken la rete decisiva per andare in finale. Quell’ultimo atto del torneo, certamente il punto più alto nella storia del Bruges, si era risolto nella sconfitta contro il Liverpool, a Wembley, con gol di Kenny Dalglish; ora il Bruges deve rimontare un’altra italiana nel suo stadio nel ritorno di una semifinale… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRUGES FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdere la diretta di Bruges Fiorentina, è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky, che possiede i diritti di trasmissione per questa competizione. Un’altra opzione è guardare la partita sulla piattaforma di streaming NowTv, parte del gruppo Sky, utilizzando lo stesso metodo di accesso. Infine, con un abbonamento standard a Dazn, è possibile seguire il match sul sito o sull’app della piattaforma.

IL RITORNO IN BELGIO!

La diretta di Bruges Fiorentina promette emozioni e tensione alle stelle, dato che si tratta del ritorno delle semifinali di Conference League in onda oggi 8 maggio 2024 alle ore 18,45. I viola di Italiano arrivano a questa sfida con un vantaggio di 3-2 dall’andata disputata davanti ai propri tifosi al Franchi, ma la trasferta in Belgio si preannuncia tutt’altro che semplice. La situazione è delicata: basta un gol del Bruges per rimettere tutto in parità e gli ospiti dovranno fare molta attenzione, data la loro tendenza a concedere occasioni agli avversari in fase difensiva.

L’incontro si prospetta equilibrato e ricco di colpi di scena. Poiché già all’andata i belgi si sono resi pericolosi e anno avuto molte chance di pareggiare se non addirittura di vincere il match di andata. Ora davanti ai loro tifosi potrebbero avere una marcia in più.

BRUGES FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto fermiamoci ad analizzare le probabili formazioni della diretta di Bruges Fiorentina con la speranza di evidenziare i possibili protagonisti di questo match: Italiano punta a schierare il suo giocatore chiave, Gonzalez. L’argentino è noto per la sua grande tecnica e le sue abilità offensive e sarà il perno delle azioni d’attacco della Fiorentina.

Dall’altro lato del campo invece, il Bruges conta su Scov Olsen, uno dei suoi attaccanti più prolifici. La sua capacità di finalizzare le occasioni e il suo fiuto per il gol potrebbero mettere in difficoltà la difesa avversaria.

BRUGES FIORENTINA, LE QUOTE

Osserviamo ora le quote relative alla diretta di Bruges Fiorentina tramite l’ausilio del bookmaker della Snai: il segno 1 viene fissato a 2,55 mentre il suo opposto a 2,75. IL pareggio invece distinto dalla X ha una quota di 3,3.











