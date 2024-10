PROBABILI FORMAZIONI SAN GALLO FIORENTINA: CHI GIOCA IN SVIZZERA?

Andiamo a studiare le probabili formazioni San Gallo Fiorentina, una partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 24 ottobre per la seconda giornata di Conference League 2024-2025: altra sfida abbordabile per una Fiorentina che tra l’altro sembra in grande crescita, domenica ha dominato a Lecce vincendo addirittura per 6-0 e dunque si presenta al Kybunpark in totale fiducia, del tutto intenzionata ad avvicinare sensibilmente la qualificazione agli ottavi di Conference League essendosi già instradata molto bene, grazie al 2-0 contro il The New Saints che pure ha portato in dote qualche difficoltà di troppo.

Diretta San Gallo Fiorentina/ Streaming, video tv: viola per il bis (Conference League, 24 ottobre 2024)

Il San Gallo gioca in casa, ma rappresenta un avversario di fascia inferiore: tre settimane fa all’esordio in Conference League ha incassato sei gol sul campo del Cercle Brugge, è dunque evidente la differenza di potenziale rispetto ai viola che di questa competizione anno giocato le ultime due finali, ma come sempre non bisogna sottovalutare l’impegno e sarà il campo a dirci cosa accadrà, per ora facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte degli allenatori leggendo insieme le probabili formazioni San Gallo Fiorentina.

Diretta/ Sampdoria Fiorentina Primavera (risultato finale 2-4): poker Viola! (21 ottobre)

QUOTE E PRONOSTICO SAN GALLO FIORENTINA

Le quote dell’agenzia Snai che andiamo a leggere a margine delle probabili formazioni San Gallo Fiorentina indicano ovviamente nei viola i favoriti per la partita di Conference League: abbiamo un valore pari a 1,70 volte la somma puntata sul segno 2 per la vittoria della Fiorentina, per contro il segno 1 che regola il successo del San Gallo vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 4,50 volte quanto messo sul tavolo, infine l’eventualità del pareggio identificata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito.

Diretta/ Lecce Fiorentina (risultato finale 0-6): la chiude Parisi! (Serie A, 20 ottobre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SAN GALLO FIORENTINA

LE SCELTE DI MAASSEN

Nelle probabili formazioni San Gallo Fiorentina ipotizziamo un 4-3-1-2 per Enrico Maassen: da valutare naturalmente alcune scelte, in porta dovrebbe andare Ati Zigi con una difesa nella quale Vallci e Stanic faranno i centrali mentre i due terzini dovrebbero essere nuovamente Faber a destra e Yannick a sinistra. Rispetto alla sconfitta contro il Basilea maturata domenica potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo: Konietzke e Probst si candidano per prendere il posto di uno tra Quintillà e Stevanovic che restano comunque favoriti insieme al capitano Gortler.

A ridosso dei due attaccanti il ballottaggio riguarda Toma e Csoboth, con il primo che dà la sensazione di essere in vantaggio; per quanto riguarda invece i due che agiranno davanti a tutti, un’opzione è rappresentata da Moustapha Cissé che conosciamo (è in prestito dall’Atalanta) ma ancora una volta il tandem scelto da Maassen per affrontare la Fiorentina in Conference League dovrebbe essere quello formato da Mambimbi e Geubbels, resta solo da capire se effettivamente saranno queste le scelte dell’allenatore del San Gallo.

GLI 11 DI PALLADINO

Ampio turnover da parte di Raffaele Palladino, con le probabili formazioni San Gallo Fiorentina apriamo ad un 4-2-3-1 con tanti volti nuovi rispetto agli ultimi impegni. Potrebbero giocare contemporaneamente Parisi e Biraghi in difesa, con il primo che agirebbe da centrale o, più probabilmente, andrebbe a sinistra con Matias Moreno che sarebbe lanciato titolare in mezzo a fare compagnia a Martinez Quarta; in porta Pietro Terracciano sostituirà De Gea, in mezzo al campo sicuro di una maglia Richardson ma è ancora da definire il suo partner, a conti fatti potrebbe essere Cataldi reduce dalla doppietta al Via del Mare.

Quest’ultimo se la gioca con Adli; davanti invece Beltran si candida a prendere il posto di Gudmundsson nella partita contro la Roma (domenica sera), quindi Ikoné e Riccardo Sottil dovrebbero agire sulle corsie esterne facendo compagnia a Kouamé, da valutare il ruolo di prima punta che potrebbe essere ancora di Kean ma non è da escludere l’avanzamento di Adli, che giocherebbe in questo senso da trequartista come da ruolo naturale. Kayode infine potrebbe essere schierato sulla fascia sinistra, ma lo vedremo.

PROBABILI FORMAZIONI SAN GALLO FIORENTINA: IL TABELLINO

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Faber, Vallci, Stanic, Yannick; Quintillà, Gortler, Stevanovic; Toma; Mambimbi, Geubbels. Allenatore: Enrico Maassen

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Matias Moreno, Biraghi; Cataldi, Richardson; Ikoné, Adli, R. Sottil; Kouamé. Allenatore: Raffaele Palladino