Diretta Bruges Galatasaray/ Streaming video tv: sfida equilibrata! (Champions League)

Bruges Galatasaray, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, si gioca mercoledì 18 settembre alle ore 18.55 presso il Jan Breydel Stadion e sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 per il gruppo A, nel quale sono presenti anche le due corazzate Psg e Real Madrid che, inevitabilmente, tolgono molto spazio alle speranze di qualificazione di queste due squadre. I belgi si presentano all’appuntamento dopo il secondo posto in patria ottenuto nello scorso campionato e due turni preliminari superati, eliminando gli ucraini della Dinamo Kiev e gli austriaci del LASK Linz. In Champions League i nerazzurri vantano sempre l’unica finale mai raggiunta da una squadra belga nella competizione, nella Coppa dei Campioni 1978. Il Galatasaray nella scorsa stagione ha vinto il suo ventiduesimo campionato turco in volata contro l’Istanbul Basaksehir, e in Champions nel 1989 raggiunse la semifinale persa contro la Steaua Bucarest. In Europa il “Gala” ha centrato la doppietta Coppa UEFA-Supercoppa Europea nel 2000, battendo nelle finali delle due competizioni l’Arsenal ed il Real Madrid, ma lo si ricorda anche per qualche interessante corsa in epoca recente.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bruges Galatasaray, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 18.55, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES GALATASARAY

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Bruges Galatasaray, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 18.55 presso il Jan Breydel Stadion di Bruges, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-3-2-1 per il Bruges allenato dal belga Clement che schiererà: Mignolet, Mata Pedro Lourenco, Mechele, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Tau, Diatta, Okereke. Risponderà il Galatasaray guidato in panchina dal mito del calcio turco Fatih Terim con un 4-3-3: Muslera, Mariano, Luyindama Nekadio, Marcao, Nagatomo, Belhanda, Nzonzi, Bayram, Feghouli, Diagne, Babel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Bruges è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro il Galatasaray. Successo interno quotato 2.00, pareggio offerto a una quota di 3.40 ed affermazione esterna proposta a una quota di 3.75. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.95 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.85 per quanto concerne l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA